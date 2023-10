Fonte: IPA Ex diventati amici, da Brad Pitt e Jennifer Aniston a Mara Venier e Jerry Calà

Mara Venier accompagna le domeniche degli italiani da tanti anni con la sua seguitissima Domenica In. La conduttrice è tornata alla guida del famoso programma televisivo più forte che mai e il suo ritorno in Rai è stato visto dalla presentatrice come un vero e proprio riscatto, come lei stessa ha dichiarato. Presto, però, Mara Venier lascerà nuovamente il suo posto nella rete televisiva pubblica per dedicarsi solamente alla sua vita privata con il marito Nicola Carraro.

Il 20 ottobre è il compleanno di Mara Venier e tra i tanti auguri ricevuti, anche la sua dolce metà ha deciso di dedicarle un romantico post condiviso su Instagram.

I 73 anni di Mara Venier, gli auguri di compleanno di Nicola Carraro

Mara Venier spegne 73 candeline il 20 ottobre 2023. La presentatrice televisiva ha ricevuto moltissimi messaggi di auguri per l’occasione speciale ma, tra tutte, una dedica social è certamente arrivata dritta al cuore della conduttrice. Infatti, la presentatrice ha ricevuto gli auguri del marito Nicola Carraro, che ha deciso di testimoniarle, ancora una volta, il suo grande amore attraverso un post (dolcissimo) condiviso su Instagram.

Per il compleanno della sua amata, il marito di Mara Venier ha scritto sul suo account social: “Auguri mio grande amore”. La romantica dedica è corredata da cuori e rose, ma anche da un tenero scatto della coppia. Nella foto la conduttrice e il marito si trovano davanti a un dolcetto e a una candelina di compleanno e Mara Venier è pronta a soffiare. Nicola Carraro aveva già condiviso un’affettuosa dedica per la moglie, in occasione del loro ultimo anniversario di nozze.

Mara Venier e Nicola Carraro condividono un’importante storia d’amore da tanto tempo. Il matrimonio tra i due è stato celebrato il 28 giugno 2006 e la scorsa estate è stato raggiunto il traguardo importante dei 17 anni di nozze. La conduttrice televisiva è stata sposata in precedenza con Jerry Calà, che ha svelato quanto può essere stata complicata questa relazione per Mara Venier.

Compleanno di Mara Venier: tutti gli auguri ricevuti dalla conduttrice

Mara Venier ha deciso di lasciare la sua amata Domenica In al termine della presente stagione televisiva. La conduttrice, infatti, ha scelto di godersi il suo tempo libero con il marito, suo grande amore.

Nicola Carraro ha condiviso su Instagram i suoi auguri per il compleanno di Mara Venier. Ma anche altri amici, collaboratori e colleghi dell’amata presentatrice hanno postato i loro messaggi augurali per la giornata importante della presentatrice. La stessa Mara Venier ha postato questi auguri nelle sue storie social.

Albero Matano, conduttore di La Vita in Diretta, grande amico di Mara Venier, ha scritto sui social: “Buon compleanno my love”, taggando la presentatrice. Anche Elisabetta Ferracini, figlia della conduttrice televisiva le ha dedicato una story: “Auguriiii tvb”. La figlia d’arte ha condiviso una foto in cui lei e la mamma si scambiano un dolce bacio. L’ultimo anno, in particolare, è stato molto difficile per le due donne, che hanno affrontato il lutto della morte del marito di Elisabetta Ferracini Pier Francesco Forleo.