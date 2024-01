Fonte: IPA Mara Venier

Mara Venier è la regina della domenica televisiva di Rai Uno. La conduttrice tv, infatti, conduce con grande successo Domenica In, intrattenendo i telespettatori con la simpatia e la professionalità che la contraddistingue. Malgrado il riscontro positivo, l’amata presentatrice televisiva potrebbe lasciare il timone del programma domenicale, alla fine della stagione attuale. La scelta di Mara Venier deriverebbe dalla sua volontà di passare più tempo con il marito e con il resto della sua famiglia, tra cui gli amati nipoti.

Proprio per uno di loro, Giulio, Mara Venier ha di recente fatto un gesto davvero importante. La conduttrice televisiva, infatti, ha raccontato di essersi fatta un tatuaggio in coppia con il nipote.

Mara Venier, il tatuaggio a 73 anni

Mara Venier sarà di nuovo in onda domenica 21 gennaio con un nuovo episodio di Domenica In. La conduttrice televisiva intratterrà il pubblico con momenti di musica e delle nuove interviste, sempre molto seguite dai telespettatori del programma tv. Alcune delle ultime, come quelle fatta a Belen Rodriguez e Fedez, hanno fatto tanto scalpore da essere riprese da tutti i giornali.

Domenica prossima la presentatrice tv condurrà Domenica In con il braccio fasciato da una plastica trasparente. La stessa Mara Venier ha spiegato le motivazioni di questa scelta attraverso un video condiviso sul suo account Instagram ufficiale. La conduttrice televisiva, infatti, ha fatto, di recente, un tatuaggio: “Solo mio nipote poteva convincermi. Nonna rock”. Il suo braccio sarà fasciato proprio per proteggere il disegno.

A convincere Mara Venier a recarsi nello studio del tatuatore è stato il nipote Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini. Nonna e nipote hanno fatto lo stesso tatuaggio. La conduttrice e il ragazzo hanno voluto farsi disegnare sul corpo una stellina. Mara Venier ha scelto d’avere il disegno, simbolo dell’amore per il nipote, sul polso destro.

Mara Venier, il significato del tatuaggio

Mara Venier ha scelto di farsi un tatuaggio a 73 anni. La conduttrice televisiva, infatti, ha postato un video direttamente dallo studio del tatuatore per raccontare la novità a tutti i suoi ammiratori. Nel filmato, l’artista spiega alla star della televisione italiana che dovrà portare una particolare pellicola per per un paio di giorni per proteggere il disegno. La conduttrice televisiva ha commentato la notizia con la sua solita ironia: “Faccio Domenica In con la plastica”.

In seguito, Mara Venier ha raccontato la sua scelta, svelando che si tratti del suo primo tattoo: “Primo tatuaggio della mia vita, mi ha convinto Giulio. Con nonna ci facciamo tutti e due lo stesso tatuaggio. Una pazza ragazzi, una nonna pazza”. Anche il ragazzo è intervenuto nel video, raccontando di essere pronto a farsi disegnare la stessa stellina della nonna sul corpo: “Adesso lo faccio io”.

Con loro anche Elisabetta Ferracini, figlia della conduttrice, che di recente ha subito un terribile lutto. Lo scorso anno, infatti, è scomparso Pier Francesco Forleo compagno della figlia d’arte. Anche la conduttrice televisiva ha postato foto e video del magico momento tra nonna e nipote. In seguito Elisabetta Ferracini ha deciso di effettuare, anche lei, lo stesso tatuaggio.