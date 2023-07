Mara Venier, prima uscita con la figlia Elisabetta Ferracini dopo il lutto

Fonte: IPA Mara Venier è molto unita alla figlia Elisabetta Ferracini

Prima uscita pubblica per Mara Venier e la figlia Elisabetta Ferracini dopo il grave lutto che ha cambiato per sempre le loro vite. Lo scorso giugno la conduttrice di Domenica In ha perso l’adorato genero Pier Francesco Forleo, direttore Diritti Sportivi della Rai. Quest’ultimo era dal 2007 il compagno dell’ex volto di Solletico: in diverse occasioni la coppia si era mostrata insieme sui social network, pubblicando alcune foto di famiglia. Una relazione nata dopo il divorzio di Elisabetta da Carlo Longari, che l’ha reso mamma di Giulio, il primo nipote della Venier.

Lunedì 10 luglio Mara Venier, insieme alla figlia Elisabetta Ferracini, si è recata allo stadio Olimpico di Roma per assistere al concerto di Ultimo. Un concerto sold out, che la presentatrice veneziana ha “raccontato” sul suo account Instagram con numerose foto e video. In un post non è mancato il commento dell’ex marito Jerry Calà, che si è sempre considerato il padre adottivo della Ferracini. “Bellissime! Vi voglio tanto bene”, ha scritto l’attore e comico, che ha saputo mantenere un legame fraterno con l’ex moglie.

Non sono mancati cuori da parte di altre persone del mondo dello spettacolo molto vicine alla Venier come Pamela Prati, Alberto Matano, Elisabetta Gregoraci, Sabrina Salerno (tra l’altromigliore amica di Elisabetta Ferracini). E come sempre è spuntato qualche hater, che ha criticato zia Mara e la figlia per non aver rispettato a dovere il lutto. C’è chi addirittura ha avuto da ridire sull’outfit in rosso della Venier.

La maggior parte, però, si è schierato compatto dalla parte dell’ex attrice, ribadendo che la vita va avanti e che non è stando di certo in casa che si affrontano meglio certe, dolorose, situazioni. La replica di Mara Venier è stata piuttosto chiara e schietta, pronta a non ammettere ulteriori insulti: “Ti ringrazio…ho bloccato tutti…non ho più voglia di dare spiegazioni”.

Su Instagram ha preferito elogiare Ultimo non esitando a scrivere: “I love Niccolò”. Proprio di recente la Venier ha parlato del suo rapporto con il giovane Morriconi: “Lo ritengo un artista di grande talento. Gli voglio proprio bene. C’è un rapporto familiare tra noi. Ho conosciuto la mamma, mi ha mandato dei video di lui con la nonna, credo di essere in qualche maniera la zia di Niccolò”.

“Ci siamo sentiti molto durante il lockdown, tra noi è rimasto un legame molto affettivo. – ha aggiunto Mara Venier a proposito di Ultimo – Per me è una persona meravigliosa, un’anima nobile, un ragazzo con un talento immenso e io mi sento molto legata a lui. Una sera è venuto a casa mia lui con Antonello Venditti, una serata molto carina, molto familiare, ho pubblicato la foto su Instagram”.

Chi era Pier Francesco Forleo, il compagno di Elisabetta Ferracini

Nato a Firenze nel 1962, Pier Francesco Forleo dopo la laurea in Economia e Commercio era entrato in Rai nel 1997 lavorando prima nella Direzione Pianificazione e Controllo dell’Iri; poi aveva fatto parte della struttura Reporting e Controllo Operativo nella direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Dopo aver insegnato Economia Aziendale presso la facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, nel 2004 è entrato in Rai nella direzione Finanza e Pianificazione e da lì la sua carriera è stata in ascesa: nel 2006 era stato nominato Direttore degli Acquisti, dal 2010 aveva cominciato a coordinare l’applicazione del Codice degli Appalti Pubblici nei processi aziendali d’acquisto.

Da marzo 2015 era il direttore della Direzione Diritti Sportivi e membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’UER. Instancabile lavoratore, era chiamato dai colleghi “il Principe”, per la sua eleganza innata, come ha raccontato il giornalista e noto volto tv Andrea Vianello con un tweet pubblicato in mattinata.

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, il suo nome era legato da anni a quello di Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier. In diverse occasioni la coppia si era mostrata insieme sui social, pubblicando alcune foto di famiglia. La loro storia era nata nel 2007, dopo il divorzio da Carlo Longari, che ha reso la conduttrice mamma di Giulio, il primo nipote della presentatrice di Domenica In.