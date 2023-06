Pier Francesco Forleo, la figlia di Mara Venier dice addio al marito: il ricordo più dolce

Fonte: IPA Pier Francesco Forleo e Elisabetta Ferracini

Figlia d’arte, con un passato nel mondo dello spettacolo e un marito dirigente televisivo, eppure Elisabetta Ferracini ha sempre mantenuto un decoroso riserbo sulla propria vita privata. Anche adesso, in un momento di profondo dolore, la figlia di Mara Venier resta lontana dai riflettori ma, per la prima volta, rompe il silenzio.

Non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, nessuna intervista, dopo l’improvvisa e prematura morte del marito Pier Francesco Forleo. Oggi, Elisabetta Ferracini ha parlato, salutando il suo amore a modo suo, con la discrezione e la semplicità che hanno sempre contraddistinto la sua famiglia.

Pier Francesco Forleo, il dolce saluto della moglie

Oggi, 12 giugno, in occasione dei funerali di Pier Francesco Forleo, la moglie Elisabetta Ferracini, finora rimasta in silenzio, ha scelto di salutare anche sui social il marito: “Ciao amore mio” ha scritto sotto una foto di qualche anno fa, che ritrae la coppia sorridente, in un momento di spontanea complicità. Parole semplici, ma in grado di testimoniare la potenza di un sentimento che dura da quasi vent’anni.

Numerosi sono stati i commenti di vicinanza arrivati alla figlia di Mara Venier. Tra gli utenti che hanno dimostrato il loro cordoglio, anche nomi noti come Caterina Balivo, Simona Ventura, Anna Falchi, Stefania Orlando, Alessia Marcuzzi e Sandra Milo.

Elisabetta Ferracini e Pier Francesco Forleo, una famiglia allargata

Pier Francesco Forleo e Elisabetta Ferracini vivevano un grande amore da oltre 18 anni. I due erano sposati e, assieme a Giulio Longari, nato dalla precedente relazione di Elisabetta, e ai due figli nati dal precedente matrimonio del dirigente Rai, avevano creato una famiglia allargata e felice. Per Giulio, il nipote di Mara Venier, Forleo era come un padre: “Ciao papi” ha scritto il ragazzo su Instagram, ricordandolo con una tenera foto che lo ritrae ancora bambino assieme al padrino.

Marito e padre affettuoso, Forleo riuscì a conquistare anche l’amore della suocera Mara Venier: “Non posso fare a meno di cominciare ricordando chi ci ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia per 18 anni. – ha raccontato, commossa, la conduttrice durante la diretta di Domenica In dell’11 giugno scorso – Pier, mi mancherai tantissimo, ci mancherai tantissimo”.

I colleghi ricordano “il Principe” della Rai

Parole di stima e affetto sono arrivate anche dai colleghi di Pier Francesco Forleo, Responsabile della Direzione Diritti Sportivi della Rai. Dirigente molto amato in azienda, i colleghi lo avevano soprannominato “il Principe”, per via del suo modo di fare garbato e sempre gentile. “Lo chiamavamo il Principe, per la sua eleganza naturale. Sapeva vivere e sapeva lavorare: un talento di pochi” ha ricordato il giornalista Andrea Vianello.

“Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale. Affabile e signorile, è stato sempre capace di un proficuo gioco di squadra, con grande giovamento dell’azienda e dei colleghi tutti, di cui ha saputo far emergere i tratti migliori, motivandoli e aiutandoli a crescere” si legge nella nota di cordoglio diffusa dalla Rai.