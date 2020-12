Chi è Giulio Longari, il nipote di Mara Venier

editato in: da

Diciotto anni e una grande somiglianza con nonna Mara Venier, Giulio Longari è il nipote della conduttrice di Domenica In. La presentatrice è legatissima alla sua famiglia formata dal marito Nicola Carraro, dai figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi, e dai nipoti: Giulio e Claudio.

“Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30 – ha raccontato qualche tempo fa la presentatrice -. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, “non-na”, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio”.

Lo scorso 13 dicembre Giulio Longari ha compiuto 18 anni ed è figlio di Elisabetta Ferracini. Studia presso la scuola internazionale e ama lo sport. Pratica tennis e calcio, ma soprattutto ha un legame speciale con nonna Mara Venier. “Mi piace ascoltarlo – ha svelato la conduttrice a Gente -, chiacchierare con lui, ma non sono una nonna che lo riempie di domande, perché è di carattere riservato e lo rispetto. Giulio è molto educato, bravo, rispettoso delle regole e di questo rendo il merito a mia figlia Elisabetta che è una mamma magnifica. Ha dedicato al figlio tutte le sue energie e il suo tempo. Elisabetta e anche il papà di Giulio, Carlo Longari, lo hanno seguito molto e molto bene”.

Classe 2002, Giulio è spesso protagonista degli scatti pubblicati su Instagram da Mara Venier e ha un ottimo rapporto con mamma Elisabetta Ferracini. Conduttrice e star indiscussa dell’indimenticabile Solletico, la figlia di Mara ha raccontato: “Tengo molto alla mia privacy, per questo non è stato difficile fare una scelta precisa. Sia chiaro, io non ho fatto un passo indietro, ma ho preso una decisione, che è stata quella di fermarmi. Non avrei mai fatto crescere mio figlio da una baby sitter – ha aggiunto a Donna Pop -, ho già tanti sensi di colpa pur essendo sempre stata una mamma presente, figurati se lo avessi lasciato nelle mani di un’altra donna. Ho avuto la possibilità di scegliere – possibilità che non tutte, purtroppo, hanno – e ho deciso di lasciare”.