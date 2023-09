Mara Venier si ferma, il gesto prima dell’addio: “Ho già speso tutti i miei soldi”

È una delle colonne della nostra tv. Mara Venier torna al timone di Domenica In ma promette che questa sarà davvero l’ultima stagione. Il motivo? La voglia di dedicarsi ai suoi affetti ai quali ha pensato anche materialmente, investendo i suoi guadagni per sistemare la famiglia. A dichiararlo è proprio lei, spiegando di essere autonoma fin dall’età di 8 anni. Per sé non tiene niente, anzi, è molto brava a risparmiare e riconoscere il momento in cui si deve fare un sacrificio in più.

Mara Venier, il gesto per la famiglia

“Per anni, anche quando ho iniziato a lavorare, guardavo il centesimo. Se cresci imparando a stare attenta persino a comprarti un paio di scarpe, questa attitudine ti resta dentro. Io non dimentico da dove vengo”, ha raccontato Mara Venier a Gente, “Io sono autonoma dall’età di 8 anni. Ero una bambina, alle elementari. Al pomeriggio andavo dalla parrucchiera a infilare i beccucci. Mi davano la mancetta e mi compravo piccole cose per la scuola, le matite che magari i miei genitori non potevano regalarmi”.

E aggiunge: “Ancora oggi sono totalmente autonoma da un punto di vista economico. Anzi, sono più io che faccio regali a Nicola (al quale è legata da 23 anni, ndr), perché lui è un pigro. Poi certo: questa casa è mia, ma è il suo regalo di nozze“. La casa è quella di Milano, mentre l’attico di Roma – dal quale condivide video di pulizie e cene con gli amici – l’ha comprato nel 1997 grazie al primo passaggio a Mediaset.

La conduttrice veneta ha poi deciso di investire il suo patrimonio per sistemare figli e nipoti: “Per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo Iaio ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita”. Mara Venier ha infatti due nipoti, Giulio Longari – da sua figlia Elisabetta Ferracini – e Claudio Capponi, da suo figlio Paolo Capponi.

Il ritorno in tv dopo il lutto

Domenica In è casa, quella casa che non ha lasciato nel momento più difficile. Mara Venier è infatti andata in onda subito dopo la morte del genero Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai. La conduttrice lo aveva ricordato proprio all’inizio della puntata, lasciando addirittura lo studio perché troppo provata dal dolore. Una scelta che ricorda quella del 2021, quando aveva deciso di lavorare nonostante i disagi creati da un’operazione odontoiatrica andata male e che le ha danneggiato per sempre un nervo facciale.

“A giugno è mancato Pier, mio genero, il marito di mia figlia Elisabetta. Un grande dolore per tutta la mia famiglia. Ero letteralmente devastata. E nemmeno certa di riuscire ad andare in onda. Ma poi ho deciso di farlo: lui avrebbe voluto così. Finito il programma, sono rimasta a Roma qualche settimana per rimanere vicina a mia figlia e a mio nipote Giulio. In quei giorni, prima di partire per Santo Domingo, lo confesso, ero molto combattuta. Volevo mollare tutto. La vita improvvisamente ti assesta delle batoste che ti obbligano a riflettere“.