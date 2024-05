Britney, nuovo crollo di nervi. Lei mostra i lividi: “È stata mia madre”

Nuovo crollo per Britney Spears: scortata fuori dallo dallo Chateau Marmont a Los Angeles a piedi nudi e avvolta in una coperta. Lei mostra i lividi e dice: “Incastrata da mia mamma”

Fonte: IPA Britney Spears: le 10 rivelazioni più scioccanti dell’autobiografia “The Woman In Me”

Che Britney Spears fosse di nuovo fuori controllo, lo si era capito e lo avevamo scritto. Da quando la cantante si era liberata dalla tutela legale del padre, e poi separata dal marito, qualcosa era andato storto e la star aveva cominciato a dare segni di squilibrio. Adesso, la notizia da Los Angeles: Brit avrebbe avuto una crisi di nervi dopo che i paramedici l’hanno scortata fuori dallo Chateau Marmont a Los Angeles a piedi nudi e avvolta in una coperta.

Britney ha subito replicato all’accaduto su Instagram, dicendo ai fan che “la notizia è falsa” e che i paramedici sono entrati nella sua stanza “illegalmente”. Aggiungendo che non avrebbe avuto nessuna crisi di nervi, di essere semplicemente caduta. E che tutto ciò di cui aveva semplicemente bisogno era del ghiaccio. Mentre loro avrebbero montato una scena ad arte.

Soprattutto, Britney ha condiviso il video della sua “caviglia gonfia e tumefatta” dicendo di essere stata “incastrata da sua madre Lynne Spears“.

Nel post Britney dice: “So che mia madre era coinvolta!!! Non le parlo da 6 mesi e lei ha chiamato subito dopo l’accaduto, prima che si diffondesse la notizia!!! Ero sistemato proprio come lei quando !!! Vorrei avere i nonni!!! Non la sopporto!!! Onestamente non mi interessa lo dirò 👍🏻🤷🏼‍♀️ !!! Psss quest’uomo è meraviglioso!!! È come un padre per me e mi ha fatto innamorare”

L’uomo in questione, di cui Brit posta una foto, è Mathew Rosengart, il suo avvocato di lunga data

Davvero uno shock per i fan della pop star, visto che alla fine dell’anno scorso pareva essere tornato il sereno tra Britney e sua madre Lynne, tanto che si erano riunite a dicembre per il 42esimo compleanno della cantante.

Inizialmente si era pensato che la Spears fosse rimasta ferita dopo un presunto alterco con il suo “ex” criminale Paul Richard Soliz nel famoso hotel di Los Angeles, ma la cantante insiste di essere caduta mentre cercava di “fare un salto” nella sua stanza.

Prosegue Britney nel post su Instagram: “Ma sì, la distorsione alla caviglia è in realtà piuttosto grave, ma non succede nulla”. E poco dopo ha condiviso un video in cui balla con un costume scintillante e stivali con tacco nella sua casa di Thousand Oaks. Scrivendo: “Ok, ho scherzato e ho pensato che questo costume fosse bellissimo! Facevo spettacoli a Las Vegas con due strati di collant sulle gambe”.

Alla fine la Spears ha rotto il silenzio in merito al presunto alterco con il suo fidanzato dichiarando che ora si trasferirà a Boston. E concluso: “Vorrei rispetto in questo momento affinché le persone capissero che sto diventando ogni giorno più forte!!! La verità fa schifo, quindi qualcuno può insegnarmi a mentire ? Sto raggiungendo il mio potere superiore e, inoltre, spero che lo siate anche voi!!!”.

“Immagino di essere solo una ragazza con il ciclo, quindi sono una stronza… m***a!!! Ieri sera mi sono anche storto la caviglia e i paramedici si sono presentati illegalmente alla mia porta. Non sono mai entrati nella mia stanza, ma mi sentivo completamente molestata. Mi trasferisco a Boston!!! Pace a tutti”.