Vittorio Sgarbi: “Ho un cancro, cerco di resistere”

Il programma radiofonico La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, ha ospitato durante la messa in onda Vittorio Sgarbi che, per la prima volta e in esclusiva, ha parlato in diretta dei suoi problemi di salute. Con il suo tipico approccio diretto e senza peli sulla lingua, il critico d’arte ha detto di stare attraversando un momento delicato.

Dopo aver confessato di essersi ammalato contraendo anche lui il Coronavirus – ma in modo asintomatico- Sgarbi ha poi spiegato che, a seguito di alcune analisi alla prostata, sarebbe emerso un ingrossamento attualmente oggetto di approfondimento da parte degli specialisti che lo stanno seguendo. Al momento, ha comunque aggiunto, non ci sarebbero metastasi ma, anche se circoscritto, si tratta comunque di un tumore. Un problema di salute di certo non indifferente il suo.

Lui stesso però, seppur con toni accesi, ha cercato subito di sdrammatizzare e di evitare allarmismi sulla quella che è l’attuale condizione:

Probabilmente ho avuto il Coronavirus a dicembre. Ho gli anticorpi, non devo fare il vaccino per sei mesi […] Ho fatto delle analisi per la prostata e ho un problema. Ho un cancro […] cerchiamo di resistere. C’è qualcosa che stanno analizzando […] Sono abbastanza seguito.

Vittorio, classe 1952, è ben noto al pubblico televisivo per le sue numerose ospitate dove spesso si è lasciato andare senza freni a liti e opinioni di vario genere. Grande conoscitore ed esperto d’arte, non è solo un critico ma anche storico e saggista. Nel suo curriculum vanta anche una carriera da politico come membro del Parlamento e di diverse amministrazioni comunali. Ha tre figli (Alba, Evelina e Carlo) ed è anche docente universitario.

La sua vita amorosa spesso ha interessato le pagine del gossip per via della libertà di espressione da sempre adottata da Vittorio. Solo qualche anno fa aveva presentato al pubblico la sua figlia segreta, avuta da una relazione con una cantante lirica albanese e tutt’oggi si rende protagonista di accesi dibattiti, online e in televisione, senza mai nascondersi.

Ora, come da lui stesso sottolineato, il problema di salute che sta affrontando con le dovute precauzioni rappresenta “l’unica limitazione alla sua libertà assoluta”.