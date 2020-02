Live, Sgarbi insulta la D’Urso e lei lo caccia dallo studio

editato in: da

Una lite furibonda è quella scoppiata negli studi di Live fra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi dopo che il critico d’arte si è scagliato contro la conduttrice, insultandola pesantemente. Tutto è iniziato quando Sgarbi, seduto accanto a Francesca Cipriani, ha dato della raccomandata a Stella Manente, affermando di aver ricevuto una chiamata da Berlusconi poco prima della sua partecipazione a La Pupa e Il Secchione di Paolo Ruffini.

“Non è vero, dì che non è vero – ha detto la D’Urso, rivolgendosi all’ospite -. Perché dici questa stupidaggine? Perché devi inventare queste cose? Mi dissocio”. Lui per ha ribadito le sue affermazioni, aggiungendo anche altri dettagli: “Berlusconi mi ha telefonato e mi ha parlato di “quella ragazza bionda”. Me l’ha raccomandata perché è una bella ragazza. Me l’ha raccomandata per nulla, perché io non avevo nessun potere. Mi ha detto pure di te: “Barbara D’Urso è una bella ragazza”.

Quando la conduttrice gli ha chiesto di nuovo di smentire ciò che aveva detto, Sgarbi ha perso il controllo. “Va******lo! Hai rotto il c***o. Non hai mai fatto un c***o in vita tua. Capra, incapace”. La conduttrice si è a sua volta infuriata, replicando a tono alle parole del critico d’arte. “Lo stai dicendo a me? Ma sei impazzito? – ha tuonato -. Ciao Vittorio, esci di qua. Ti prego di non insultare e di andare via. Tu non vieni in diretta a raccontare i fatti tuoi nella mia trasmissione, non puoi dire parolacce. Non fai ridere. Chiedi scusa. Hai messo in causa anche me, nessuno deve permettersi in 43 anni di carriera. Non mi interessa se uno si chiama Berlusconi, Francesconi e Giusepponi, non mi piace che tu dica che ti è stata raccomandata una ragazza”.

Vittorio Sgarbi però si è rifiutato di abbandonare la trasmissione. “Io sono tuo ospite e non me vado – ha risposto -. Se poi Berlusconi mi ha parlato di te, ti piaccia o no. Non fare quel tono di mamma. Io non ho bisogno di prediche da nessuno”. Secca la risposta della D’Urso: “Vittorio, io ti ignoro. Nel momento in cui sei così cafone, io ti ignoro”.