Barbara D’Urso, dopo la causa a Mediaset non si arrende: pronta per una docu-serie

Barbara D'Urso ha da tempo ripreso in mano la sua vita ma non ha ancora digerito l'addio a Mediaset. Ora è pronta a tornare in video

IPA Barbara D'Urso

Conduttori, conduttrici e artisti di ogni genere entrano nelle case degli italiani fino a diventare parte della famiglia. Per oltre quindici anni, Barbara D’Urso è stata esattamente questo: un appuntamento fisso, un’energia travolgente che ha scandito i pomeriggi e le domeniche di milioni di telespettatori. Poi, improvvisamente, il silenzio. Un addio a Mediaset consumato tra lo stupore generale e un’assenza dal video che, per chi era abituato al suo tormentone “col cuore”, sapeva di ingiustizia. Ma chi pensava che Carmelita si fosse rassegnata a una vita di soli scatti social e tranquille vacanze, evidentemente non conosce la sua tempra.

I nuovi progetti di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è tornata e, fedele al suo stile, ha deciso di fare le cose in grande, rompendo un silenzio durato fin troppo a lungo. In una recente e intensissima intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, la conduttrice ha vuotato il sacco con un racconto degli ultimi, turbolenti anni. Ma la vera bomba mediatica è esplosa poche ore dopo, con un’indiscrezione che sta già facendo impensierire i corridoi di Cologno Monzese: la conduttrice sarebbe pronta a sbarcare sulle piattaforme streaming con una docu-serie interamente dedicata alla sua vita e, soprattutto, alla dolorosa rottura con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi.

Un’operazione verità che a molti ha ricordato il clamoroso precedente di Ilary Blasi con Unica, il documentario in cui l’ex signora Totti ha raccontato la fine del suo matrimonio. Nel caso della D’Urso, però, il focus si sposta dall’amore agli affari, toccando corde professionali e personali altrettanto profonde. Al di là della causa civile che vedrà presto le parti contrapposte in tribunale, l’intenzione di Barbara sembra essere quella di bypassare i filtri istituzionali per rivolgersi direttamente al suo pubblico.

La reazione di Mediaset

Secondo le indiscrezioni, i vertici di Mediaset non avrebbero accolto con favore questa accelerazione. L’azienda, forse, cullava l’illusione che il tempo avesse ammorbidito i toni e che le ultime proposte – definite dalla stessa conduttrice “umilianti” e “ridicole” – potessero fungere da ramoscello d’ulivo. Ma Barbara “barcolla ma non molla”, decisa a smontare quella che ritiene una vera e propria ingiustizia.

Nell’intervista, la D’Urso ha lanciato sassi pesanti nello stagno del piccolo schermo. Ha parlato apertamente di ben tre contratti con la Rai che sarebbero misteriosamente sfumati all’ultimo secondo, di porte chiuse all’improvviso e, con un pizzico di comprensibile amarezza, di “amici” e personaggi lanciati dai suoi salotti che oggi fanno finta di non conoscerla. Ma il dettaglio più clamoroso è un altro, perché Barbara non è sola in questa battaglia. Ha rivelato di avere al suo fianco una schiera di colleghi, autori e collaboratori storici pronti a testimoniare e a ricostruire, pezzo dopo pezzo, la verità sui suoi sedici anni di successi a Mediaset.

Se questo progetto televisivo dovesse concretizzarsi, ci troveremmo di fronte a un caso mediatico senza precedenti, destinato a dominare il dibattito pubblico per mesi. Barbara D’Urso è pronta a riprendersi la scena, e questa volta lo farà alle sue regole, portando lo spettatore dietro le quinte del suo addio più amaro. La battaglia è appena iniziata.