Chi è Davide Devenuto, compagno di Serena Rossi

Davide Devenuto è un attore, nonché compagno di vita della collega Serena Rossi.

Classe 1972, inizia a studiare recitazione a 19 anni: debutta in teatro, e dopo alcuni ruoli secondari al cinema e in tv, diventa noto al grande pubblico interpretando Andrea Pergolesi, uno dei protagonisti della fiction Un Posto al Sole, fotografo allergico ai legami d’amore che negli anni matura, e pian piano riesce a costruire rapporti importanti.

Devenuto negli anni ha interpretato tanti ruoli in vari progetti televisivi, come L’ispettore Coliandro, Ho sposato uno sbirro, 6 passi nel giallo, Rex, Rocco Schiavone e Rosy Abate, partecipando anche come concorrente a Celebrity MasterChef nel 2018, dove è arrivato fino alla finale, ottenendo il terzo posto.

Nel 2019 ha deciso di lasciare, dopo ben 16 anni, Un Posto al Sole: una scelta maturata dopo una lunga riflessione e dettata dalla volontà di trascorrere più tempo con i propri cari.

“Mi rendo conto ora che avevo un ritmo di vita insostenibile – ha svelato l’attore romano al settimanale F -, non riuscivo più ad apprezzare niente, perché dovevo fare tutto di corsa, la parte piacevole del lavoro si è esaurita. Rimangono la fatica, le frustrazioni, e un personaggio che ha raccontato tutto”.

La fiction, oltre a regalargli la popolarità, gli ha donato anche il grande amore della sua vita, Serena Rossi. I due si sono conosciuti proprio sul set della popolare serie tv, ma hanno cominciato a frequentarsi solo nel 2008, quando l’attrice aveva da poco lasciato Un Posto al Sole, dato che aveva intenzione di dedicarsi ad altri progetti.

Dopo i dubbi iniziali e i 13 anni di differenza, è stata Serena a compiere il primo passo: la coppia ha cominciato a conoscersi meglio, iniziando una convivenza che dopo pochi mesi porta alla rottura della relazione. Dopo un anno di separazione, Davide e Serena sono tornati insieme e da allora non si sono più lasciati: nel novembre del 2016 sono diventati genitori del piccolo Diego.

Nel frattempo l’attore sogna un secondo figlio con Serena Rossi: “Dobbiamo incastrare con la sua carriera, ma o lo facciamo entro un anno o non lo faccio più, sono vecchio”, ha scherzato.

A febbraio, durante una puntata di Domenica In, Devenuto ha chiesto alla Rossi di sposarlo, ricevendo un “si” come risposta, anche se ad oggi i due non sono ancora convolati a nozze.