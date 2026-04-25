Anticipazioni Verissimo del 25 aprile: arriva la famiglia Caressa-Parodi, Martina Nasoni si racconta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Martina Nasoni

Verissimo torna in onda nella puntata del 25 aprile con tantissimi ospiti, racconti di vita e temi interessanti. Il programma condotto da Silvia Toffanin andrà in onda a partire dalle 16:30 con diverse interviste e vip pronti a confessarsi nel celebre salotto tv.

Verissimo, le anticipazioni del 25 aprile

Fra gli ospiti più attesi nello studio di Silvia Toffanin c’è senza dubbio Massimo Boldi. L’attore e comico si siederà nel salotto di Verissimo accompagnato dalle figlie Micaela, Manuela e Marta. L’intervista sarà l’occasione per parlare della carriera dell’attore, ma anche per ripercorrere i momenti più belli della sua vita privata. Spazio al racconto dell’amore (e dell’addio) all’amata moglie Maria Teresa Selo, scomparsa nel 2004.

Ospiti in studio anche Benedetta Parodi e Fabio Caressa. I due conduttori saranno accompagnati nello studio da Eleonora e Diego, due dei loro tre figli. Nel programma condivideranno il lato più privato della loro esistenza. Ci sarà poi un’intervista a Serena Rossi, attrice e cantante, che parlerà dei suoi nuovi progetti televisivi, fra cui tre serie in arrivo, e del suo amore per il collega Davide Devenuto.

Per celebrare il ritorno in grande stile dei Cesaroni, Silvia Toffanin accoglierà in studio Federico Russo, attore che nella celebre serie tv veste i panni di Mimmo, il figlio più piccolo di Giulio Cesaroni, ora diventato un insegnante nella sua vecchia scuola.

Come sempre Silvia Toffanin dedicherà uno spazio ad Amici 25. In studio ci sarà la ballerina che è stata eliminata nell’ultima puntata dello show di Maria De Filippi che svelerà le sue emozioni dopo l’uscita dal programma e i progetti per il futuro.

Fra gli ospiti che emozioneranno di più Martina Nasoni, ex concorrente del Grande Fratello affetta da una patologia cardiaca che tempo fa aveva ispirato la canzone di Irama, La ragazza col cuore di latta. Oggi Martina vive una nuova vita dopo un trapianto di cuore.

Segnata da una cardiomiopatia ipertrofica, ereditata da sua madre, Martina aveva conquistato il pubblico con la sua storia e la sua dolcezza durante il GF Vip.

Lo scorso agosto aveva svelato di essersi sottoposta ad un delicato trapianto di cuore. “Questo cuore è stato grande, per sempre gli sarò grata per avermi accompagnata fino a qui – aveva scritto sui social -. È arrivato il momento di accogliere un grande dono, c’è un tempo in cui la vita ti chiama a un passaggio segreto, un ponte sospeso tra il buio e la rinascita. Quando tutto sembra finire, in realtà sta solo ricominciando”.

“Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore – aveva aggiunto -. Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore hanno scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura e rispetto, terrò la luce accesa anche quando sarà difficile, e farò spazio alla bellezza, per due. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi”.

Quando e dove vedere la puntata di Verissimo del 25 aprile

I telespettatori potranno seguire in diretta la puntata di Verissimo del 25 aprile su Canale5 a partire dalle 16:30. Il programma condotto da Silvia Toffanin andrà in onda dopo il consueto appuntamento con Amici, La trasmissione si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity, recuperando le singole interviste e le clip.