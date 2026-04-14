Chi è Federico Russo, il celebre Mimmo dei Cesaroni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Federico Russo

Conosciuto da tutti come Mimmo dei Cesaroni, Federico Russo è un attore di talento che è cresciuto sul set. Nel corso degli anni infatti i fan della serie l’hanno visto cambiare e maturare, sino al ritorno ne I Cesaroni 7 dove è ormai diventato un adulto.

La carriera di Federico Russo

Classe 1997, Federico Russo è originario di Roma ed è il maggiore di sei fratelli. Ha debuttato nel 2024 come attore, prendendo parte a Incantesimo, una famosissima soap. In seguito, ancora giovanissimo, ha partecipato allo spin-off di Ballando con le Stelle dedicato ai bambini, vincendo la competizione.

Da sempre molto riservato, Federico Russo qualche tempo fa si era lasciato andare, parlando di un rapporto difficile con suo padre. “Sono cresciuto solo con mia madre e nemmeno io ho avuto l’appoggio di un padre – aveva detto, creando un parallelo con il suo personaggio interpretato in Adorazione – non perché sia venuto a mancare, ma per motivi che anche nel rispetto dei miei fratelli preferisco non approfondire. Capisco cosa vuol dire essere ‘l’uomo di casa’ e prendersi carico delle responsabilità”.

“Se ho sentito la sua assenza? Inizialmente no perché ero piccolo – aveva spiegato -, poi crescendo l’ho avvertita soprattutto nei momenti in cui stavo diventando più uomo. Ho sempre avuto un punto di vista femminile per quanto riguarda le relazioni, anche se grazie a mio zio materno non ho mai sentito una parte che mi mancava”.

La vera svolta nella sua carriera però è arrivata nel 2006 quando è stato scelto per vestire i panni di Mimmo, il più piccolo della famiglia Cesaroni, figlio di Giulio, il protagonista interpretato da Claudio Amendola. Dopo la fine dei Cesaroni, Federico Russo ha proseguito la sua carriera d’attore. Recitando nel film Come diventare grandi nonostante i genitori e nella fiction Scomparsa.

Diversamente da alcuni attori dei Cesaroni, Federico Russo non si è mai distanziato del tutto dal suo personaggio a cui è invece rimasto affezionato. “Quando ero più piccolo ho avuto un momento di ego, in cui ci tenevo a sottolineare di aver fatto anche altre cose. Poi crescendo l’ho accettato e non mi dà per niente fastidio. Lo interpreterei di nuovo con piacere” , aveva spiegato qualche tempo fa a FanPage.

Ha inoltre preso parte a L’isola di Pietro con Gianni Morandi e a Don Matteo 11. Il suo ritorno ne I Cesaroni 7 è stato accolto con grandissimo entusiasmo dai fan. Nello show infatti vediamo un Mimmo cresciuto e deciso ad aiutare Olmo, ragazzo a cui fa da insegnante di sostegno.

La serie è stata dedicata ad Antonello Fassari, il celebre zio Cesare Cesaroni, scomparso nell’aprile del 2025. “Una scena molto importante delle prime stagioni che mi porto nel cuore è quella in cui Mimmo ha paura di nuotare ed è accompagnato dallo zio”, ha spiegato l’attore, ricordando il legame con Fassari.

La vita sentimentale di Federico Russo

Proprio per via della sua estrema riservatezza, Federico Russo non ha mai parlato in modo diretto della sua vita privata. Qualche tempo fa aveva accennato ad una storia d’amore – ormai finita – con una persona più grande, capace di aiutarlo a maturare e a scoprire l’importanza del dialogo nella coppia. In passato sarebbe stato invece legato a Chiara Primavesi, un’attrice svizzera. Attualmente però l’attore sarebbe single.