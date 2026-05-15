Plasma: “Perdigiorno è arrivato in un momento fondamentale della mia vita”

Plasma ci racconta del suo nuovo EP "Perdigiorno" che racconta momenti e luoghi diversi della sua vita, ma "quello che rappresenta sono sempre io"

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

L’atmosfera dei vicoli di Genova, il profumo del mare, gli angoli nascosti – non solo fisici e non solo della città, i colori, anzi tanto Colore con la C maiuscola, come il titolo del singolo contenuto in Perdigiorno, il nuovo EP di Plasma.

Perdigiorno rappresenta un punto di svolta per Plasma, è l’inizio di una nuova via artistica dove la scrittura e le esperienze personali convivono fortemente, dando vita a immagini e storie di forte impatto emotivo.

L’esperienza di Amici è stato solo il punto di partenza di un modo di vivere la musica e guardare il mondo sempre con semplicità, ma allo stesso tempo con una consapevolezza più intensa e profonda. diventando. Come ci ha spiegato Plasma nella nostra intervista.

Oltre ai tre brani presentati durante il suo percorso ad Amici, Perdigiorno contiene anche il nuovo singolo Colore. Si tratta di un brano diretto e disilluso, in cui il passato dell’artista e i suoi sentimenti si mescolano senza filtri. Ne viene fuori una narrazione schietta, sincera e intensa, pienamente in linea con lo stile dell’artista.

La tracklist di “PERDIGIORNO”:

Maledetto Io Colore Perdere Te Segreto Perdigiorno Luna Storta Blu