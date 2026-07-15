Big Mama si laurea: la festa e la dedica emozionante

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Big Mama

Lacrime, gioia, striscioni e una festa infinita: Big Mama si è laureata. Un traguardo importantissimo per la cantante che ha voluto festeggiare con le persone più care, pubblicando su Instagram i momenti salienti della giornata, ma soprattutto una dedica commovente.

La laurea di Big Mama: striscioni, lacrime e dediche emozionanti

Vero nome Marianna Mammone, Big Mama si è laureata in Urbanistica. Su Instagram, la cantante ha annunciato questo momento importante della sua vita postando un carosello di foto. Nelle immagini la vediamo con una corona d’alloro, un classico per i laureandi, decorata con delle rose bianche.

Ma anche i suoi amici e i genitori, pronti ad accoglierla fuori dalla facoltà di Architettura e Ingegneria Civile del Politecnico di Milano, con un cartellone. La scritta sullo striscione – “La laurea non ti basta” – è un omaggio al brano che nel 2024 la cantante aveva scelto di portare in gara al Festival di Sanremo e intitolato La rabbia non ti basta.

“Ora chiamatemi Dottoressa”, l’annunci su Instagram che racchiude tutta la felicità dell’artista.

Big Mamma ha scelto di scrivere una tesi intitolata: Metastasi della città. Salute, ambiente e pianificazione urbana. Una ricerca che parte dall’Irpinia.

“A tutte le vittime del cancro, a chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio – ha scritto la cantante -. A Michele, il mio angelo, il mio dottore, il mio secondo papà; grazie per aver curato il capitolo più delicato della mia vita, permettendomi di scriverne ancora. Alla mia Irpinia, alla mia famiglia”.

La malattia di Big Mamma e la sua battaglia

Le sue parole riportano alla mente una battaglia che ha segnato la vita di Big Mama, quella con il linfoma di Hodgkin. Era il 2020 quando le venne diagnosticato questo tumore del sistema linfatico. Da lì l’inizio di un percorso di cure, fatto di cicli di chemioterapia e controlli, sino alla guarigione arrivata nel febbraio del 2021.

La cantante aveva raccontato più volte di aver trovato nella musica un rifugio sicuro, soprattutto nei momenti più duri e difficili. “Vedevo la mia immagine cambiare ogni giorno – aveva spiegato -. È stato come perdere un pezzo di identità, ma poi ho imparato a riconoscermi di nuovo […] La musica è stata la mia terapia parallela. Ho trasformato la paura in energia, la rabbia in parole, la stanchezza in ritmo”.

In un’intervista a Verissimo, Big Mama aveva spiegato di aver condiviso la sua storia per aiutare altre persone a trasformare in forza il dolore, rompendo il silenzio che spesso c’è intorno a queste malattie che fanno tanta paura: “Non bisogna aver paura della parola “cancro”. Bisogna conoscerla, affrontarla e non permetterle di rubarci la speranza – aveva detto -. Essere fragili non significa essere deboli. Significa essere umani”.

Un messaggio che negli anni Big Mama ha fatto suo, collezionando traguardi sempre più importanti, senza mai mollare e con la consapevolezza di avere una grandissima forza dentro di sè.