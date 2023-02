Isabella Ferrari ritrova l’amore di 40 anni fa: “Mi batte forte il cuore”

Fonte: IPA Sapore di mare, reunion per Isabella Ferrari

Sapore di mare è uno di quei film che hanno fatto sognare una intera generazione. La pellicola italiana d’amore e di gioventù per eccellenza degli anni ’80 ha lanciato tantissimi giovani attori, tra i quali Isabella Ferrari che, quarant’anni dopo, è ancora una delle attrici più apprezzate.

Perché, quindi, non farle gustare un po’ di nostalgia facendole incontrare un attore del cast che non vede più da tantissimi anni? A organizzarle la sorpresa ci ha pensato Francesca Fialdini, nel suo Da noi…a ruota libera, riportando sullo schermo un volto che non vedevamo da molti anni.

Isabella Ferrari, il “fidanzatino” ritrovato quarant’anni dopo

Tutti erano innamorati di lei: era il 1983 quando al cinema arrivava Sapore di mare, una di quelle pellicole destinate a diventare un cult senza tempo, e Isabella Ferrari era la più bella scoperta dei fratelli Vanzina.

A distanza di quarant’anni, ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi…a ruota libera, l’attrice ha potuto riabbracciare il suo fidanzatino storico del film: l’intellettuale un po’ imbranato Gianni, interpretato da Gianni Ansaldi.

“Gianni ma dov’eri finito? Dove eravamo rimasti? – ha subito esclamato Isabella Ferrari piena di gioia – Non ci vediamo da quarant’anni. Non ci vediamo da allora, ci siano sentiti solo per telefono. Mi batte forte il cuore. Che sorpresa… non sapevo nulla!”

L’attrice, che interpretava la bellissima Selvaggia, che si innamorava di Gianni, non ha nascosto il suo stupore nel rivedere, per la prima volta dopo quattro decenni, il collega, che non aveva partecipato neanche alla rimpatriata del 2003 per i vent’anni della pellicola.

Fonte: Ufficio Stampa Endemol

Chi è Gianni Ansaldi di “Sapore di mare”

Il grande pubblico si ricorda principalmente Gianni Ansaldi per la sua prova attoriale in Sapore di mare e nel suo seguito, ma la carriera dell’attore è stata lunga, con incursioni anche in altri campi.

Classe 1959, ha girato altri film come Il ras del quartiere e L’ultima estate, e si è dedicato a lungo alla televisione, partecipando, con ruoli piccoli e grandi, a diverse fiction. Non solo, Gianni ha recitato a teatro, e ha debuttato alla regia nel 2011 con il suo primo corto.

Ma molti oggi lo conoscono come fotografo affermato e scrittore, ha esposto le sue opere in varie città d’Italia e d’Europa, e collabora come ritrattista con il quotidiano Il Secolo XIX.

Fonte: IPA

“Sapore di mare”, il successo cinematografico che lanciò tanti attori

Gli ingredienti c’erano tutti: l’amore, l’estate, la spiaggia, la gelosia. Sapore di mare (e il suo sequel, uscito lo stesso anno) sono pellicole che hanno segnato i cuori dei ragazzi degli anni ’80, diventando un cult per il cinema nostrano.

Non solo, fu un trampolino di lancio per molti attori, e una affermazione definitiva per altri (Jerry Calà in primis). Il primo film ha visto come protagonisti i giovanissimi Christian De Sica (ancora sconosciuto), Isabella Ferrari, Marina Suma e Karina Huff, scomparsa nel 2016. Alla fine possiamo vedere persino Alba Parietti, prima di diventare famosa.

Mentre in Sapore di mare 2 – Un anno dopo, è nata la coppia formata da Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che ha fatto sognare le adolescenti del tempo.

Una curiosità? Virna Lisi, che inizialmente non avrebbe neanche dovuto partecipare a Sapore di mare, vinse il David di Donatello e il Nastro d’argento come ‘Miglior attrice non protagonista’ per la sua interpretazione.