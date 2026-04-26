Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 26 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Francesca Fialdini torna a occupare il salotto di Da noi… A ruota libera con una puntata dedicata alle storie di vita, ai grandi successi professionali e a quella capacità di reinventarsi che è il marchio di fabbrica del programma. Tra sorrisi, confessioni e momenti di gioco, ecco chi saranno i protagonisti di questo 26 aprile.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 26 aprile

Ad aprire il pomeriggio di Da noi… A ruota libera sarà Giancarlo Magalli, uno dei nomi più longevi della televisione italiana. La sua carriera attraversa decenni di storia Rai, dagli esordi come autore di programmi cult fino alla lunga esperienza alla conduzione de I fatti vostri, che lo ha reso familiare al grande pubblico.

Oggi è spesso ospite de La Volta Buona, salotto pomeridiano di Caterina Balivo, dove ha aperto in più di un’occasione una finestra sulla sua vita privata, svelando anche dei dettagli inediti sul suo matrimonio con Valeria Donati, o raccontando della sua amicizia con Enrica Bonaccorti. Il conduttore racconterà aneddoti e retroscena per ripercorrere una strada professionale costruita su ironia e spontaneità, senza rinunciare a qualche riflessione più personale.

Durante il pomeriggio di Rai1, spazio poi alla musica con Tosca, artista dalla cifra elegante e mai scontata. Da Francesca Fialdini presenterà Feminae, un album di inediti dedicato all’universo femminile. L’artista racconterà il lavoro dietro questo progetto, nato dall’incontro tra culture e linguaggi diversi, e ripercorre alcune collaborazioni che hanno segnato il suo percorso musicale, come con con Ron in Vorrei incontrarti fra cent’anni, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1996, fino ai riconoscimenti più recenti.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

La trasmissione si chiuderà con Massimo Ghini, che da giovedì 30 aprile sarà al cinema con Nel tepore del ballo, diretto da Pupi Avati. L’attore anticiperà al pubblico in studio e a casa i temi del film. Il lavoro segue la parabola di un conduttore televisivo di successo che, travolto da difficoltà economiche e giudiziarie, è costretto a fare i conti con il proprio passato. Un ritorno alle origini che diventa occasione di rinascita, anche grazie all’incontro con un amore mai dimenticato. Nel cast anche Isabella Ferrari, Raoul Bova, Giuliana De Sio e Lina Sastri.

Il format si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata del format – realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Francesca Fialdini e ideato da Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra – va in onda domenica 26 aprile dalle 17.20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, l’appuntamento viene trasmesso in live streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove rimane visibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda insieme alle precedenti puntate della stagione.