Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 12 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Si rinnova l’appuntamento con Da noi… A ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini che accompagna il pubblico in uno spazio televisivo fatto di storie tutte diverse, tra racconti personali, nuovi progetti artistici e storie di vita che cambiano direzione all’improvviso.

La conduttrice, come di consueto, tornerà ad animare il pomeriggio di Rai1 con un appuntamento che abbraccia cinema, musica, fiction e riflessioni, spaziando tra momenti più intimi a intermezzi più leggeri e divertenti.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 12 aprile

Ad aprire la nuova puntata di Da noi… a ruota libera è Barbara Bouchet: l’iconica attrice del cinema internazionale racconterà il suo ritorno sul grande schermo con il film Finale: allegro, uscito nelle sale lo scorso 9 aprile. Diretta da Emanuela Piovano, l’opera è un racconto delicato e intenso che segue la vita di una donna giunta a un punto di svolta, convinta di aver già scritto il proprio finale, ma costretta a rimettersi in gioco quando il passato riemerge e nuove presenze sconvolgono la sua routine. Un ruolo che permette all’attrice di affrontare temi come il tempo, l’amore e la possibilità di rinascere anche quando tutto sembra già deciso. Sarà anche l’occasione per ripercorrere una carriera straordinaria che l’ha vista protagonista di decenni di cinema italiano.

Spazio poi alla musica con Leo Gassmann, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo con il brano Naturale e attualmente anche tra gli artisti protagonisti di Canzonissima, show del sabato sera con Milly Carlucci. Il giovane cantante presenterà il suo nuovo progetto discografico, l’album Vita Vera Paradiso, anticipato dal singolo Oltre.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Il pomeriggio di domenica 12 aprile prosegue con altri grandi ospiti: Francesca Fialdini accoglierà nel suo studio Francesco Arca e Miriam Dalmazio, protagonisti della nuova fiction La buona stella, che debutterà domani sera, lunedì 13 aprile, in prima serata. Una storia che segue destini diversi dando vita a un racconto dove mistero e relazioni umane si fondono: la serie, diretta da Luca Brignone, vede nel cast anche Filippo Scicchitano e Laura Cravedi.

A chiudere la puntata è Max Laudadio, volto noto del piccolo schermo che si racconta attraverso il suo libro Il Cantico delle formiche“, un’opera che nasce da un percorso personale di cambiamento, ispirato a una riscoperta dei valori essenziali e a una ricerca di autenticità lontana dai ritmi frenetici della vita quotidiana e sulla ricerca della felicità nelle piccole cose, ispirandosi ai valori di San Francesco.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata del format – realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Francesca Fialdini- va in onda domenica 12 aprile dalle 17.20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, l’appuntamento viene trasmesso in live streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove rimane visibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda insieme alle precedenti puntate della stagione.