Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 29 marzo: gli ospiti di Francesca Fialdini

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Dopo la messa in onda di Domenica In il pomeriggio di Rai1 prosegue come di consueto con Francesca Fialdini e l’appuntamento con Da noi… A ruota libera. Sarà una puntata ricca di storie, emozioni e incontri, con volti celebri del mondo dello spettacolo, tra passioni e percorsi di vita che si svelano con naturalezza tra aneddoti e riflessioni.

L’appuntamento di domenica 29 marzo mette al centro le storie personali e i percorsi professionali dei suoi ospiti. Tanti i personaggi, noti e meno noti, che si racconteranno a cuore aperto tra carriera e vita privata, e che regaleranno al pubblico momenti di commozione, ma anche di divertimento e leggerezza.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 29 marzo

Ad aprire la puntata del pomeriggio di domenica 29 marzo è Paolo Conticini, volto amatissimo della televisione, del cinema e del teatro. L’attore racconterà la sua carriera, soffermandosi sulla recente esperienza teatrale di Tootsie, versione musical con Enzo Iacchetti, per la regia di Massimo Romeo Piparo e tratto dal celebre film Tootsie con Dustin Hoffman. Apprezzata spalla di Christian De Sica, il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Paolo Conticini ancora meglio con il programma Cash or Trash – Chi offre di più?, che lo vede protagonista ogni sera sul Nove.

La puntata di Da noi… A ruota libera darà spazio anche alla musica e a uno degli esponenti più famosi del panorama nostrano. Francesca Fialdini accoglierà infatti Francesco Renga, che ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera, dalla vittoria al Festival di Sanremo con Angelo fino ai progetti più recenti, tra cui Il meglio di me, che l’ha riportato sul palco dell’Ariston.

Il cantautore vanta ben undici partecipazioni alla kermesse musicale: è una delle voci ricorrenti del Festival della Canzone italiana degli anni Duemila, nonché grande protagonista di tv e radio.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Non solo volti noti nel salotto di Da noi… A ruota libera. Il 29 marzo la padrona di casa del salotto della domenica pomeriggio di Rai1 tornerà a ospitare storie toccanti di vita comune. Il format del resto si conferma come un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi.

A chiudere la puntata sarà una storia che guarda alla realtà quotidiana: quella di Thomas Tortorici, addestratore cinofilo impegnato nel recupero di cani abbandonati. Un racconto profondo ed empatico, emozionante non soltanto per chi ama gli amici a quattro zampe.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata del format – in collaborazione con Endemol Shine Italy – condotto da Francesca Fialdini va in onda domenica 29 marzo dalle 17.20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, l’appuntamento viene trasmesso in live streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove rimane visibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda insieme alle precedenti puntate della stagione.