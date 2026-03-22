Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 22 marzo: gli ospiti di Francesca Fialdini

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più seguiti del fine settimana di Rai1: Francesca Fialdini torna con una nuova puntata di Da Noi… a Ruota Libera, il talk show del pomeriggio domenicale, giunto alla sua settima stagione. Il format, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time insieme a Endemol Shine Italy, accende i riflettori su storie di vita straordinarie e mette al centro le storie personali e i percorsi professionali degli ospiti.

Anche domenica 22 marzo la conduttrice accoglie nel suo salotto volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a condividere con il pubblico svolte inaspettate, prove di coraggio e decisioni controcorrente, che hanno cambiato il corso della loro esistenza.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 22 marzo

Prima ospite della puntata è Simona Izzo, attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista che è tornata in prima serata su Rai1 con la nuova edizione di Canzonissima, dove ricopre il ruolo di giurata insieme a Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Caterina Balivo, Claudio Cecchetto, Riccardo Rossi e Giacomo Maiolini, i “Magnifici 7”. È l’occasione che perfetta per ripercorrere una carriera ricca di cinema, tv e regia, e parlare anche della sua ultima fatica, la serie di Canale5 Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik, da lei ideata e diretta insieme al marito Ricky Tognazzi.

La puntata del 22 marzo prosegue con Vanessa Scalera, protagonista assoluta di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la serie in onda in questa settimane su Rai1 con la quinta stagione. L’attrice, alla sua terza partecipazione nel programma, è anche al cinema in questi giorni con Il bene comune, il nuovo film di Rocco Papaleo. E a breve uscirà anche Il dio dell’amore, la commedia corale diretta da Francesco Lagi con un cast che include anche Vinicio Marchioni, Isabella Ragonese, Anna Bellato e Francesco Colella.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Tra gli altri ospiti del pomeriggio di Rai1 c’è Elenoire Casalegno, inviata de L’isola dei famosi nel 2024 e conduttrice dello speciale Ci vediamo da Lucio in onda lo scorso 3 marzo su Rai2. La conduttrice ha anche presentato Women for Women against violence – Camomilla Award, l’evento andato in onda su Rai1, subito dopo la prima puntata di Canzonissima, show pensato per promuovere il contrasto alla violenza di genere e il benessere delle donne che lottano contro il tumore al seno.

Come sempre, nella puntata spazio anche ai volti meno noti, che regalano testimonianze importanti: la puntata si chiude con la storia di Anna Mineo, una ragazza di 32 anni della provincia di Palermo, nata con una grave patologia alla gamba sinistra e che sogna di correre alle Paralimpiadi di Los Angeles del 2028.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata condotta da Francesca Fialdini è in programma domenica 22 marzo dalle 17.20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, l’appuntamento viene trasmesso in live streaming anche sulla piattaforma di RaiPlay, dove rimane visibile on demand nei giorni successivi alla messa in onda insieme alle precedenti puntate della stagione.