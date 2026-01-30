Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik: trama, cast e anticipazioni

Va in onda dal 30 gennaio la nuova miniserie "Colpa dei sensi", diretta da Simona e Ricky Tognazzi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ufficio Stampa Gabriel Garko e Anna Safroncik in una scena di "Colpa dei sensi"

Debutta venerdì 30 gennaio, in prima serata su Canale5, la nuova miniserie Colpa dei sensi. Diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la fiction segna l’atteso ritorno della coppia formata da Gabriel Garko e Anna Safroncik, molto amata dal pubblico televisivo.

Colpa dei sensi, la trama

Davide (Gabriel Garko), un ufficiale dell’esercito impegnato in missioni all’estero, torna nella sua città natale dopo molti anni per assistere il padre morente, Vittorio (Ricky Tognazzi). L’uomo aveva scontato una lunga pena detentiva con l’accusa di aver ucciso la moglie, madre di Davide, ma la verità su quel delitto non è mai apparsa del tutto chiara.

Al suo ritorno, Davide ritrova Laura (Anna Safroncik), il suo grande amore di gioventù. Laura è ora sposata con Enrico (Tommaso Basili), il rampollo di una potente famiglia locale ed ex migliore amico di Davide. Il ritorno del militare rompe i fragili equilibri della coppia: tra Davide e Laura si riaccende una passione travolgente e pericolosa. Mentre cercano di far luce sui segreti della famiglia di Enrico e sulla reale colpevolezza di Vittorio, un nuovo misterioso omicidio sconvolge nuovamente le loro vite.

Il cast

Gabriel Garko è Davide, colonnello dell’esercito, che ha servito con lealtà il Paese in complicate missioni di pace. Al suo fianco c’è Anna Safroncik, che interpreta Laura: una donna speciale, sposata con Enrico, che con il ritorno del suo grande amore giovanile mette in discussione la sua vita. A vestire i panni di Enrico, il marito di Laura è Tommaso Basili: affascinante, ambizioso e fortemente orientato al successo, è cresciuto in un ambiente dove il potere e l’apparenza contano più delle emozioni.

Ufficio Stampa

Francesco Venditti presta il volto a Tommaso, vicequestore di Ancona, un uomo misurato e affidabile, che incarna l’idea di giustizia formale e di autorità rassicurante. È sposato con Viola, interpretata da Giorgia Würth, donna allegra e vivace ma anche molto fragile e sola. Un ruolo importante l’avrà anche Lina Sastri, che veste i panni di Lidia, la suocera di Laura e matriarca dei Tebaldi: è una donna autoritaria e carismatica, ancora molto affascinante, che condivide con il figlio maggiore Enrico non solo la gestione della loro impresa navale, ma anche tutti i segreti di famiglia.

La miniserie vanta nel cast anche Romano Reggiani, Nicole Delfino, Lorenzo Lavia, Nicola Pistoia, Rebecca Liberati e Rosanna Banfi.

Anticipazioni

Nella prima puntata di Colpa dei sensi gli spettatori faranno la conoscenza dei personaggi principali, di come sono legati tra loro e cosa è accaduto anni prima. La storia inizia quando il colonnello dell’esercito Davide D’Amico, profondamente segnato dall’omicidio della madre Adele per mano del padre, rientra ad Ancona dopo anni di assenza per assistere il padre, che in punto di morte gli giura di essere innocente.

Davide inizia a convincersi che la verità su quella tragedia sia stata trovata troppo in fretta e inizia così a indagare su un passato pronto a tornare minacciosamente a reclamare spazio. Il ritorno di Davide in città inizia a incrinare gli equilibri familiari della sua ex fidanzata Laura, nel frattempo diventata moglie del suo ex migliore amico, l’ambizioso imprenditore Enrico Tebaldi, figlio della ricca Lidia.

Dove e quando vedere la serie

La miniserie è una coproduzione RTI- Compagnia Leone Cinematografica, in 6 episodi per 3 prime serate, nasce da un’idea di Simona Izzo che, insieme a Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, firma il soggetto di serie. Le prime due puntate andranno in onda venerdì 30 gennaio, poi il 6 e il 13 febbraio, sempre su Canale5.

Tutti gli episodi saranno disponibili in contemporanea su Mediaset Infinity, dove sarà possibile vedere gli episodi anche dopo la messa in onda.