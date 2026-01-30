La Ruota della Fortuna, Samira Lui affascina anche Gabriel Garko: “Posso abbandonarvi?”

IPA Samira Lui

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna il 30 gennaio: il fortunatissimo game show condotto da Gerry Scotti accompagna ormai gli italiani verso la prima serata. Puntata ad alto tasso di emozioni, non priva di insidie, e come sempre la splendida Samira Lui è stata perfetta nel suo ruolo: ha rivelato anche di amare la cucina cinese ed è stata salutata da Gabriel Garko, ospite insieme ad Anna Safroncik.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 30 gennaio

“Teniamo calda la temperatura con Samira”, così Gerry Scotti ha annunciato l’ingresso in studio di Samira Lui, che nella puntata del 30 gennaio ha sfoggiato un minidress bianco davvero mozzafiato. Immancabili i saluti di rito a inizio puntata, questa volta al pubblico di Torino: poi, un pensiero speciale per la signora Michelina. “La signora Michelina è scivolata sulle scale, è caduta, le hanno messo 3 punti di sutura. Vogliamo salutarla caramente. Me la sono fatta portare in camerino per darle un bacino, le ho lasciato il divano e ci guarda da lì. Salutiamo anche Bruna, la nipote, che ci segue tutte le sere”.

A sfidare la Campionessa Sabrina, che ha totalizzato 28.100 euro e che ieri era molto emozionata, sono Geo, operaio nel settore dolciario (da poco ha ripreso anche l’attività del padre sui tartufi), e Daniele di Pomezia, fisioterapista.

La prima manche è Giramondo, e il tema è il web con la parola “chill”. Il primo a indovinare è stato proprio Daniele; il gioco è proseguito spedito con la Cruciruota e la cena. Protagonista ancora una volta lo sfidante Daniele, che è riuscito ad acchiappare lo spicchio dell’auto: per vincerla, però, deve necessariamente vincere la puntata. Alla fine, però, non ha avuto molta fortuna: non si è sbilanciato sulle parole sul tabellone ed è finito in bancarotta: “La mia paura? Quando non osate dare la risposta, il nemico arriva”. E in effetti la soluzione è stata servita da Geo.

Chi ha vinto

A dare la soluzione del round musicale, con protagonisti i Red Hot Chili Peppers, è stata la Campionessa. Ma tutti hanno puntato al Jackpot, dal valore di 30.100 euro: il tabellone è dedicato ai “comportamenti”. Geo ha provato a dare la risposta, per tentare il colpaccio con il Jackpot, ma alla fine si è “tradito” con “Assive” invece di “assume”: il conduttore si è detto dispiaciuto, è chiaro che l’emozione gli ha giocato un brutto scherzo.

Il malinteso simpatico è diventato oggetto di discussione durante la puntata, e Gerry non ha perso l’occasione di scherzare, parlando di “Assive” come un ristoratore alla guida del ristorante “La Grande Piramide d’Egitto”. In studio poi sono arrivati Gabriel Garko e Anna Safroncik: il game show non è nuovo a queste piccole sorprese.

Il 30 gennaio va in onda la fiction Colpa dei Sensi. Ma Gabriel Garko non si è fatto sfuggire la possibilità di salutare e baciare Samira Lui: “Posso abbandonarvi due secondi?”, ha chiesto, prima di dirigersi verso la showgirl. La Safroncik ha invece girato la Ruota (ma troppo piano), ed è pure finita sulla bancarotta. Più deciso Garko, che per poco non ha replicato l’insuccesso di Anna. Dopo il gioco è proseguito come sempre e a confermarsi Campionessa è stata Sabrina: ha vinto in totale 51.700 euro.