La Ruota della Fortuna, Samira Lui pronta a ribattere alle accuse di Corona

IPA Samira Lui

Prosegue senza intoppi La Ruota della Fortuna. Nonostante il clamore mediatico degli ultimi giorni, seguito alle pesanti accuse all’intera rete Mediaset di Fabrizio Corona, i conduttori Gerry Scotti e Samira Lui fanno il proprio dovere senza lasciarsi trascinare dai pettegolezzi. E mentre Scotti ha risposto a tono, ed è difeso anche dalle ex colleghe, Samira Lui è pronta a svelare la sua verità.

Gerry Scotti, sereno a La Ruota della Fortuna

Vero professionista, Gerry Scotti si mostra impassibile nel corso della puntata di giovedì 29 gennaio de La Ruota della Fortuna. Alle insinuazioni di Fabrizio Corona ha risposto in un’intervista al Corriere della Sera ma, mentre lavora, le dicerie del paparazzo le lascia da parte. Arrivato in studio, come sempre, pensa soltanto al proprio pubblico: “Il merito del nostro successo è vostro. – esordisce – Noi ci limitiamo a fare il nostro lavoro”.

Scotti appare sereno, tranquillo come sempre. Dalla sua, d’altronde, arriva la difesa di una di colei che dovrebbe essere una delle dirette interessate delle molestie di cui si parla in Falsissimo. L’ex letterina Cristina Cellai, a Passa Parola dal 2000 al 2001, ha inviato una lettera allo stesso Fabrizio Corona, prendendo le parti di Scotti. Quelli del paparazzo, per lei, non sono che “attacchi meschini”, mentre Gerry per lei è “stato un padre” e lo paragona “a Frizzi, mi ha insegnato tanto”.

Samira Lui si racconterà a Verissimo

Se Gerry Scotti ha prontamente ribattuto allo spietato Corona, Samira Lui è rimasta in silenzio, sparendo per qualche giorno anche dai social. Forse, quella di Samira è una scelta ragionata, cui la conduttrice è arrivata assieme ai vertici Mediaset. Un’intervista Lui l’ha già in programma, ma sarà in casa. È stata annunciata infatti la sua partecipazione a Verissimo, dove sarà ospite la prossima domenica 1° febbraio.

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin – anche lei pesantemente colpita dalle insinuazioni di Corona – Samira Lui torna per raccontarsi da stella ormai affermata. Non è la prima volta che l’ex gieffina è a Verissimo, ma stavolta arriverà come volto di punta dell’emittente. “Con il suo sorriso, la sua bellezza e la sua ironia è entrata nel cuore di milioni di italiani. Domenica sarà ospite a Verissimo… Samira Lui” scrivono sui social della trasmissione.

La strategia Mediaset contro Fabrizio Corona

Pier Silvio Berlusconi ha insomma optato per la via del ‘non abbiamo niente da nascondere’. Non ferma nulla (riparte persino il Grande Fratello con Ilary Blasi) e lascia che siano i suoi personaggi a parlare, per ribattere a parole proprie alle insinuazioni di Fabrizio Corona.

“Mediaset respinge con fermezza menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e ribadisce il proprio impegno a tutelare le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l’azienda in ogni sede competente, contrastando ogni abuso dei mezzi di comunicazione e ogni forma di campagna d’odio mascherata da libertà di parola” ha scritto l’azienda in un comunicato ufficiale. E non è escluso che si arrivi a vie legali per smentire certe “menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie”.