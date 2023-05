Bicchieri golosi: il pranzo è servito in calici o coppette

Fonte: Shutterstock antipasti in bicchieri

Una delle mode degli ultimi anni in termini di finger food è rappresentata dagli antipasti in bicchiere. Si tratta di servire bocconcini di preparazioni salate in appositi bicchierini di varie forme e dimensioni.

Il diminutivo è d’obbligo, perché in certi casi ci si trova veramente di fronte a minuscole ciotoline contenenti pochi grammi di pasta, riso o mousse. Questa tendenza unisce il gusto alla presentazione, per offrire ai propri ospiti un’esperienza che parte già dalla vista e per dare quel tocco di raffinatezza all’intero menù.

Se cerchi idee per colpire i tuoi ospiti con degli entrée eleganti e invitanti, ecco alcuni suggerimenti per preparare antipasti al bicchiere di pesce, antipasti in bicchiere di verdure, antipasti nel bicchiere caldi e tanto altro ancora.

Antipasti al bicchiere: cosa sono

Gli antipasti sono quelle portate utili a dare il benvenuto ai commensali e ad aprire una cena in modo sfizioso e originale. Se nella vita di tutti i giorni difficilmente ci concediamo un pasto completo che parte dall’antipasto e arriva al dolce, è per le feste o in occasione di un evento o una cena con gli amici che si preparano menù da più portate. E gli antipasti nel bicchiere sono un modo simpatico per presentare non solo nuove ricette ma anche versioni inedite di antipasti tradizionali.

Servire gli antipasti all’interno di bicchierini o ciotoline di plastica trasparente o vetro è anche un’occasione per mettere alla prova la propria creatività e giocare con le stratificazioni, evidenziando i colori e le texture delle varie pietanze. Assicurati che ogni strato sia ben definito e distinguibile dagli altri.

Come preparare gli antipasti nel bicchiere

Gli antipasti in bicchiere sono una scelta pratica e originale per creare un aperitivo o un buffet di finger food. Le possibilità di personalizzazione sono infinite e dipendono dai gusti e dalle preferenze di ciascuno, nonché dal tipo di menù scelto.

Segui questi consigli per avere la sicurezza di fornire ai tuoi ospiti un’esperienza piacevole da ricordare:

Preoccupati innanzitutto di utilizzare il contenitore adatto . Nella scelta dei bicchierini o delle ciotoline, assicurati che gli antipasti siano facili da mangiare, utilizza bicchieri di dimensioni adeguate, per evitare che gli ospiti debbano fare strane manovre per prendere il cibo con la forchetta.

. Nella scelta dei bicchierini o delle ciotoline, assicurati che gli antipasti siano facili da mangiare, utilizza bicchieri di dimensioni adeguate, per evitare che gli ospiti debbano fare strane manovre per prendere il cibo con la forchetta. Prepara gli ingredienti con cura, tagliando le verdure a dadini piccoli e tutti uguali e accostando i colori in maniera creativa, per una presentazione armoniosa e per deliziare i commensali anche con l’estetica.

Per ottenere un risultato eccellente nel gusto, nell’aspetto e nella consistenza, scegli sempre ingredienti freschi e di qualità . Carne, pesce, formaggi e verdure devono essere sode, croccanti e di colore vivo.

. Carne, pesce, formaggi e verdure devono essere sode, croccanti e di colore vivo. Nella preparazione degli antipasti nel bicchiere, cerca di creare un equilibrio di consistenze e sapori . Combina ingredienti croccanti con quelli cremosi, i dolci con i salati, quelli acidi con quelli dolci. Ogni boccone dev’essere un’esperienza gustativa particolare.

. Combina ingredienti croccanti con quelli cremosi, i dolci con i salati, quelli acidi con quelli dolci. Ogni boccone dev’essere un’esperienza gustativa particolare. Non trascurare la guarnizione finale: erbe fresche, semi tostati o una spruzzata di olio extravergine d’oliva per aggiungere un tocco finale di eleganza.

finale: erbe fresche, semi tostati o una spruzzata di olio extravergine d’oliva per aggiungere un tocco finale di eleganza. Assicurati che le porzioni degli ingredienti siano equilibrate, in modo che ogni boccone offra un’armonia di sapori. Evita di sovraccaricare i bicchieri, lasciando spazio per una presentazione più chic.

degli ingredienti siano equilibrate, in modo che ogni boccone offra un’armonia di sapori. Evita di sovraccaricare i bicchieri, lasciando spazio per una presentazione più chic. Alcune preparazioni richiedono un periodo di riposo in frigorifero per consentire agli ingredienti di amalgamarsi e ai sapori di svilupparsi appieno. Rispetta i tempi di riposo indicati nelle ricette per ottenere il miglior risultato.

Antipasti in bicchieri: idee a base di pesce

Per un buffet a base di pesce, puoi realizzare degli antipasti nei bicchierini a tema. Tra le numerose ricette a disposizione, puoi preparare un carpaccio di tonno con insalata di gamberi, una mousse di salmone o una tartare di pesce spada.

Per il carpaccio, taglia il tonno a fettine sottilissime, mettilo in una ciotola e aggiungi i gamberi sbollentati per pochi secondi in acqua salata. Condisci con olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale e pepe. Lascia tutto in frigorifero per almeno un’ora e poi trasferisci nei bicchieri, disponendo l’insalata di gamberi sopra le fettine di tonno. Decora con erba cipollina tritata finemente e qualche cappero.

Per la mousse, frulla il salmone affumicato insieme a formaggio fresco spalmabile, panna fresca, miele e insaporisci il tutto con la scorza grattugiata di un limone. Fai riposare la mousse in frigorifero per circa un’ora e poi decora i bicchierini che hai scelto per il servizio con una spruzzata di limone e delle foglioline di prezzemolo.

La tartare di pesce spada è un antipasto di mare molto raffinato ma facile da preparare. Trita finemente il pesce spada, aggiungi prezzemolo, peperoncino, limone e olio extravergine d’oliva. Mescola il tutto e lascia riposare in frigorifero per almeno un’ora. Una volta pronto, può essere servito nei bicchierini alternandolo a qualche foglia di lattuga.

Un’altra idea per un antipasto in bicchiere a base di pesce: taglia un avocado a cubetti e mettilo nel bicchiere, aggiungi gamberetti appena scottati e condisci con olio EVO, limone, sale e pepe. Guarnisci con una foglia di basilico o di prezzemolo.

Antipasti nel bicchiere: idee vegetariane

Nel buffet di antipasti al bicchiere non possono mancare alcune proposte vegetariane, per accontentare anche chi non mangia né carne né pesce. Ecco alcune idee da copiare e personalizzare secondo i tuoi gusti:

Insalata di avocado e mais: taglia l’avocado a cubetti e mescola con mais, pomodori, cipolle rosse e un po’ di succo di lime. Servi in bicchierini piccoli, guarnendo con un rametto di coriandolo fresco.

Gazpacho: prepara una zuppa fredda con pomodoro, peperoni, cetrioli, cipolle e aglio, frulla tutto insieme e servi in bicchierini trasparenti. Puoi decorare con un po’ di peperoncino tritato e prezzemolo fresco.

Insalata di fagioli: mescola fagioli cannellini, ceci e fagioli neri con pomodori, cipolle rosse, prezzemolo e succo di limone. Servi in bicchieri piccoli, guarnendo con un filo di olio d’oliva e pepe nero.

Caprese: taglia pomodori e mozzarella a cubetti e disponili nei bicchieri. Aggiungi qualche foglia di basilico fresco e condisci con olio d’oliva e sale. Per una variante, taglia i pomodorini a cubetti e distribuiscili nei bicchieri da aperitivo. Aggiungi la feta sbriciolata e guarnisci con il basilico.

Un’idea altrettanto originale potrebbe essere quella di utilizzare delle zucchine tagliate a rondelle e grigliate. Prepara un ripieno con formaggio spalmabile, curcuma, cipolla e, successivamente, disponi gli ingredienti alternati in bicchieri di vetro e servi.

Antipasti sfiziosi in bicchiere

Dagli antipasti freddi a quelli caldi, le possibilità di creare gustose combinazioni sono infinite, consentendoti di sperimentare e sorprendere i tuoi ospiti. Ecco qualche altra idea per antipasti in bicchieri originali e sfiziosi:

Crostini in bicchiere: prepara dei crostini e spezzettali in piccoli pezzi. Metti i pezzi di crostino in un bicchiere e aggiungi del formaggio cremoso, prosciutto, pomodorini e olive tagliate a pezzetti.

Insalata di riso in bicchiere: prepara un’insalata di riso con tonno, olive, pomodorini, peperoni e fagiolini. Metti l’insalata nei bicchieri e guarnisci con foglie di basilico fresco.

Antipasto di olive e formaggio: metti olive nere e verdi tagliate a pezzetti nel bicchiere, quindi aggiungi cubetti di formaggio feta o di mozzarella. Guarnisci con prezzemolo tritato.

Frittata: prepara una frittata con patate, cipolle e zucchine e servila tagliata a cubetti in bicchieri piccoli, guarnendo con prezzemolo fresco e pepe nero.

Antipasti in bicchiere caldi

Nelle serate più fredde, puoi servire anche degli antipasti in bicchieri caldi, utilizzando ingredienti come i funghi o le mele cotte. Le cipolle caramellate possono essere un’ottima alternativa da servire insieme a dei crostini su cui avrai spalmato uno strato di paté d’olive.

Crostini di funghi: prepara dei funghi trifolati con aglio e prezzemolo e servili in piccole ciotoline, guarnendo con crostini di pane tostato e formaggio grattugiato.

Zuppa di zucca: prepara una zuppa di zucca con aggiunta di cipolla, aglio, zenzero e latte di cocco. Servi la zuppa calda guarnendo con crostini di pane tostato e prezzemolo fresco.

Polpettine di melanzane: prepara delle polpettine con melanzane, pangrattato, formaggio grattugiato e uova. Friggi in abbondante olio di semi e servi le polpettine calde in bicchieri piccoli, guarnendo con un po’ di salsa di pomodoro e basilico fresco.

Minestrone: prepara un minestrone con verdure di stagione e servi guarnendo con crostini di pane tostato e prezzemolo fresco.

Questi sono solo alcuni spunti per antipasti in bicchiere. Divertiti a esplorare ulteriori ricette e a personalizzarle secondo i tuoi gusti e le preferenze dei tuoi ospiti. Con un po’ di creatività e l’utilizzo di bicchieri o ciotoline trasparenti, potrai sorprendere tutti con antipasti deliziosi e di grande impatto visivo.