Lunatici e volubili: i segni più ingestibili dello zodiaco

editato in: da

Avere a che fare con determinate persone richiede doti di pazienza e comprensione che non tutti hanno. Prendiamo ad esempio i rapporti che abbiamo con quelle amiche, o con quei colleghi che un giorno sono al settimo cielo e il mattino dopo sono invece inavvicinabili.

Parlare di volubilità, in questo caso, appare quasi riduttivo. Eppure nella vita capiterà sempre di avere a che fare con le persone lunatiche che si rivelano, a volte, davvero ingestibili. Nonostante questo aspetto caratteriale si manifesti abbastanza precocemente nelle persone, già dalla prima fase di conoscenza, giocare di anticipo può rivelarsi davvero utile nella gestione del rapporto, di qualunque entità esso sia.

Per farlo, ci rivolgiamo alle stelle, sì perché il segno zodiacale può svelarci se quella persona è particolarmente sensibile alle fasi lunari, che di conseguenza determinano repentini cambi di umore e di idee. Speriamo non ci sia anche il vostro tra questi!

Sul podio troviamo il Toro, uno dei segni in assoluto meno gestibili dell’intero zodiaco. Provate a trascorrere una giornata intera con una persona di questo segno, scoprirete cosa vuol dire avere a che fare con chi cambia idee e umore più e più volte in sole 24 ore: c’è da uscire pazze.

Al secondo posto troviamo i Gemelli, e questo non dovrebbe stupirci poi molto. La dualità di questo segno è manifestata proprio dalla stabilità ballerina che caratterizza i nati tra maggio e giugno: li troviamo leggeri e spensierati al mattino e tristi e disperati il pomeriggio. Armatevi di pazienza, la lunaticità qui è di casa.

Non potevamo non trovare il Cancro nella nostra lista dei segni più lunatici. In questo caso, però, il cambio repentino, e a volte radicale di umore è dato dall’estrema sensibilità di questo segno. Potrebbe bastare una sola parola fraintesa durante un’allegra conversazione per trasformare totalmente lo stato d’animo di queste persone.

Intenso, passionale, a volte anche drammatico, lui è lo Scorpione, forse tra i più eccentrici e volubili segni dello zodiaco. Il suo carattere così particolare lo rende davvero faticoso da gestire: un momento è allegro e solare, l’attimo dopo si trasforma nell’uomo nero.

La nostra lista dei segni più volubili dello zodiaco si conclude con i Pesci. In questo caso, il cambio repentino di umore è dipeso molto dalla sensibilità delle persone nate sotto questo segno; se si sentono deluse da un gesto o da una parola ecco che si chiudono nel loro guscio, ammutolendosi, letteralmente.