Sesso e oroscopo, i segni zodiacali più passionali

La passionalità è anche questione di… segno zodiacale. Chi crede all’oroscopo è infatti consapevole del fatto che conoscere la data di nascita di una persona può aiutare a capire come si comporta tra le lenzuola.

Entrando nel dettaglio di questo aspetto è bene specificare che tra i segni più passionali è presente l’Ariete. Quando si nomina questo segno zodiacale si chiamano infatti in causa energia, dinamismo e soprattutto istinto, tutti aspetti essenziali per una vita intima soddisfacente e coinvolgente.

Degno di nota è anche lo Scorpione. Le persone nate nel periodo dell’anno a cui fa riferimento questo segno vedono la sessualità come una parte integrante della propria quotidianità. Nello specifico, il sesso viene considerato dallo Scorpione medio come una efficace valvola di sfogo in grado di mettere in secondo piano i problemi della vita di tutti i giorni.

Cosa dire del Toro? Che, in generale, l’atteggiamento delle persone con questo segno può essere confuso per freddezza. Se si scava a fondo, ci si rende conto che c’è molto di più. Questo segno di terra è infatti associato al piacere in diversi ambiti della vita, dal cibo al sesso. Un altro aspetto positivo riguarda il fatto che chi è del Toro tende a vivere i rapporti in maniera intensa e totalizzante, cercando sempredi fare di tutto e di più per appagare la propria dolce metà.

Il quadro dei segni più passionali dello zodiaco comprende anche il Sagittario che, nella maggior parte dei casi, tende a mettere nel sesso quel brivido in più che rende indimenticabili le performance hot. Cosa si può dire della passionalità dei Gemelli? Che si tratta di persone molto creative anche nella vita intima. Per coinvolgere davvero chi è di questo segno, è molto importante riuscire a stimolarlo non solo dal punto di vista dell’attrazione fisica, ma anche per quel che concerne l’aspetto intellettivo. as

Anche la Bilancia merita un po’ di attenzione per quel che concerne il rapporto tra segni zodiacali e passionalità. Le persone nate tra il 23 settembre e il 22 ottobre tendono spesso a non scindere sessualità e sentimento amoroso. Alla passione di una notte preferiscono di gran lunga una vita sessuale soddisfacente con una persona da avere accanto per tutta la vita.