Gabriel Garko, foto su Instagram: “Sembri Ken”

È bastata una foto postata il 24 novembre 2018 sul profilo Instagram ufficiale di Gabriel Garko, con tanto di didascalia “colazionando”, per scatenare il finimondo. Perché Gabriel, al secolo Dario Oliviero, classe 1972 di Settimo Torinese, ex “più bello d’Italia” nel 1995, attore affermato e affezionato di fiction tv, attualmente proprietario di un maneggio i quel di Zagarolo, negli anni si è lentamente trasformato. Colpa- dicono- di qualche ritocchino di troppo. E l’effetto, come da foto, è evidente. I follower si sono scatenati. “Sembri Ken” “Sei ormai plastificato”. E la polemica non è nuova, ma ricorrente ormai da qualche anno. Iniziata a Sanremo 2016, quando Gabriel era co-conduttore e mostrava i primi segni della trasformazione. Poi evidenziata a Ballando a inizio 2018, dove ospite d’onore aveva scatenato il finimondo. Lui si era difeso (“Sono gonfio perché sotto farmaci”) ma la diatriba era ormai stata innescata. E non si è più fermata