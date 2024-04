Ascolti tv del 4 aprile, Gabriel Garko senza memoria in Se potessi dirti addio

Su Canale 5 in "Se potessi dirti addio" viene finalmente svelata l'identità del paziente 13. Mentre su Rai 1 il cast è stellare per il film "La fortuna di Laura"

Su Canale 5 sono andati in onda i nuovi episodi della fiction Se potessi dirti addio con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Il finale di stagione è stato anticipato a questa sera, 5 aprile. Rai 1 ha risposto col film del ciclo Purché finisca bene, La fortuna di Laura con alcuni dei volti più noti della tv come Alessio Lapice (Imma Tataranni), Aurora Ruffino e Vanessa Incontrada. Solo per fare alcuni nomi del cast stellare.

Abbiamo ritrovato su Canale 5 nella fiction, Se potessi dirti addio, Gabriel Garko nei panni del paziente 13, un uomo che ha perso la memoria ed è ricoverato in ospedale da un anno. Al suo fianco c’è Elena (Anna Safroncik), la neuropsichiatra che lo ha in cura e che ormai ha scoperto la sua identità.

Su Rai 3 Geppi Cucciari a Splendida Cornice ha ospitato Gianmarco Tognazzi, Elio, Rocco Tanica, Giovanna Botteri, il musicista, comico e attore Carlo Amleto, l’ex frontman degli Spandau Ballet Tony Hadley, l’attrice Federica Fracassi, Carmen Giorgio, ex compagna di cella di Ilaria Salis, e la linguista e attivista Vera Gheno.

Su Rai 1 la commedia Purché finisca bene – La fortuna di Laura vanta un cast stellare, da Lucrezia Lante della Rovere a Neri Marcorè (ospite di Fiorello a Viva Rai2! giovedì 4 aprile). Su Rete 4 Paolo Del Debbio in Dritto e Rovescio ha dato ampio spazio al dibattito sulla proposta di porre un limite al numero di studenti stranieri nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado.

Prima serata, ascolti tv del 4 aprile: Gabriel Garko conquista il podio

Su Rai 1 per il ciclo Purché Finisca Bene la replica de La Fortuna di Laura ha conquistato 2.096.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Se Potessi Dirti Addio appassiona 3.158.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 L’Uomo dei Ghiacci – The Ice Road piace a 1.375.000 spettatori pari al 7.4%.

Su Italia1 Kingsman: Secret Service ha incollato davanti al video 1.118.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Rai3 Splendida Cornice ottiene 970.000 spettatori pari al 5.7% (presentazione. 1.027.000 – 4.8%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.097.000 spettatori (7.4%). Su La7 Piazzapulita interessa 886.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 2012 raccoglie 357.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 731.000 spettatori con il 4%.

Access Prime Time, dati del 4 aprile

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.639.000 spettatori (23%) e Affari Tuoi conquista 5.580.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.503.000 spettatori pari al 16.5%. Su Rai2 TG2 Post segna 714.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine piace a 1.234.000 spettatori con il 5.9%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.365.000 spettatori (6.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.679.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Prima di Domani ottiene 670.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Otto e Mezzo raccoglie 1.629.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 100% Italia piace a 490.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ottiene 562.000 spettatori (2.7%).

Il preserale, dati del 4 aprile

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.889.000 spettatori pari al 24.6% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.131.000 spettatori pari al 27.2%. Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 1.893.000 spettatori (17.5%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 2.934.000 spettatori (20.4%). Su Rai2 NCIS raccoglie 406.000 spettatori (3%). SWAT ottiene 585.000 spettatori (3.3%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 320.000 spettatori con il 2.5% e C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 510.000 spettatori con il 3%. Su Rai3 le news dei TGR interessano a 2.258.000 spettatori (14%). A seguire Blob ottiene 1.011.000 spettatori pari al 5.5% e Generazione Bellezza raccoglie 1.036.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 509.000 spettatori (2.8%). Su La7 Padre Brown raduna 192.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 295.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 459.000 spettatori (2.7%).