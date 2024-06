Ascolti tv del 13 giugno, lo show di Gigi D’Alessio vince la sfida

Fonte: Getty Images Gigi D'Alessio

Gigi D’Alessio è tornato su Rai 1 con lo show Gigi, uno come te – L’emozione continua e lo share s’impenna. Ma su Canale 5 la terza stagione della fiction Sissi gli dà del filo da torcere.

Palinsesto ricco quello di giovedì sera 13 giugno. Su Rai 1 è andato in onda Gigi, uno come te – L’emozione continua, il grande show estivo con D’Alessio. Sul palco di Piazza del Plebiscito si sono alternati grandi artisti del mondo musicale e televisivo, tra cui Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Boomdabash, Francesco Cicchella, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, Lda, Fiorella Mannoia, The Kolors, Umberto Tozzi e altre straordinarie sorprese.

Una serata per cantare insieme a Gigi DAlessio le canzoni più amate, con una scaletta che ha percorso oltre 30 anni di carriera fino ad arrivare ai nuovi brani dell’album Fra, e scoprire l’identità misteriosa della voce nel nuovo singolo, Nu Dispietto.

Su Rai 2 è stato trasmesso il documentario Adesso vinco io – Marcello Lippi dove il ct ha raccontato i momenti più significativi della sua carriera. Mentre su Rai 3 è andato in onda il terzo ed ultimo appuntamento di Che ci faccio qui, la trasmissione che ha visto il ritorno in tv di Domenico Iannacone.

Su Canale 5 l’appuntamento è con la nuova puntata della fiction Sissi, la serie dedicata alla famosissima imperatrice, arrivata alla terza stagione. Su Italia 1 ha debuttato il one man show 101 Pucci. Mentre su Rete 4 a Dritto e Rovescio Paolo Del Debbio ha dedicato ampio spazio al ricordo di Silvio Berlusconi e all’analisi dei risultati delle elezioni europee in Italia e in Europa.

Prima serata, ascolti tv del 13 giugno: Gigi D’Alessio vince su tutti

Su Rai 1 Gigi, uno come te – L’emozione continua incolla al piccolo schermo 2.527.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 il secondo e ultimo appuntamento con la terza stagione di Sissi appassiona 1.548.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Rai2 il documentario su Marcello Lippi Adesso vinco io è la scelta di 556.000 spettatori pari al 3%.

Su Italia1 101% Pucci ha divertito 1.425.000 spettatori con uno share del 9.4%. Su Rai3 Che ci faccio qui segna 583 .000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.017.000 spettatori (8%). Su La7 Piazzapulita interessa a 1.229.000 spettatori e il 9.6%. Su Tv8 No time to die attira 498.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove il play off di LBA Milano-Virtus Bologna raduna 216.000 spettatori con l’1.2%.

Access Prime Time, dati del 13 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.239.000 spettatori (20%) e Techetechetè conquista 3.002.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 2.672.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rai2 TG2 Post segna 747.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine è seguito da 1.486.000 spettatori con l’8.5%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.086.000 spettatori (6.5%) e Un Posto al Sole appassiona 1.542.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 722.000 spettatori con il 4.2%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.592.000 spettatori (9.1%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 497.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.026.000 spettatori pari al 21.4% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.005.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.234.000 spettatori (14.2%) mentre Caduta Libera ha convinto 1.884.000 spettatori (16.1%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a 393.000 spettatori (3.5%). SWAT raccoglie 453.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 270.000 spettatori con il 2.7% e C.S.I. – Scena del Crimine ottiene 521.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.122.000 spettatori (15.9%). A seguire Blob segna 943.000 spettatori pari al 6.3% e Viaggio in Italia raccoglie 839.000 spettatori pari al 5.3%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 585.000 spettatori (4%). Su La7 Padre Brown piace a 147.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 259.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 415.000 spettatori (3.2%).