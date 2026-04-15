Ascolti tv del 14 aprile, Ilary Blasi in competizione con Montalbano e Fagnani fallisce

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Sempre più difficile la sfida degli ascolti tv per Ilary Blasi che, martedì 14 aprile, ha condotto su Canale 5 Il Grande Fratello Vip.

Ilary infatti si è scontrata con Il Commissario Montalbano su Rai 1, che nonostante fosse in replica aveva ottenuto il podio dello share settimana scorsa. Ma Luca Zingaretti non è stato l’unico avversario agguerrito. Infatti, su Rai 2 Francesca Fagnani ha graffiato con le sue interviste a Belve, ospiti della puntata Giulia Michelini e Francesco Chiofalo.

Su Rai 3 è andato in onda FarWest e su Rete 4 È sempre Cartabianca. Mentre Italia 1 ha Le iene presentano: la cura. Su La7 l’appuntamento è stato con DiMartedì.

Nell’access prime time, Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 ha cercato di riscattarsi dopo la clamorosa sconfitta di lunedì 13 aprile, quando La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, su Canale 5 è volata al 26% di share.

Prima serata, ascolti tv del 14 aprile: vince Montalbano in replica

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano incolla al piccolo schermo 2.811.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.809.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.280.000 spettatori pari all’8.6%. Su Italia1 Le Iene presentano: La Cura raccoglie 804.000 spettatori con il 7%.

Su Rai3 FarWest segna 487.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 546.000 spettatori (4.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.810.000 spettatori e l’11.1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 441.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 600.000 spettatori con il 3.5%.

Access Prime Time, dati del 14 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.392.000 spettatori (21.7%) e Affari Tuoi arriva a 4.779.000 spettatori (22.1%) dalle 20:49 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.845.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.987.000 spettatori pari al 23.1% dalle 20:52 alle 21:55.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 707.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.033.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.141.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.458.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.215.000 spettatori e il 5.9% nella prima parte e 1.069.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.224.000 spettatori (10.4%). Su Tv8 Foodish arriva a 496.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 479.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 14 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.932.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità coinvolge 4.450.000 spettatori pari al 28.1%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.635.000 spettatori (14.9%), mentre Avanti un Altro convince 2.412.000 spettatori (16.8%). Su Rai2 il calcio con le Qualificazioni ai Mondiali 2027 Femminili – Italia-Serbia conquista 433.000 spettatori con il 3.2%.

Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (394.000 – 3.3%), Studio Aperto Mag sigla 323.000 spettatori (2.4%), mentre Hawaii Five-0 segna 609.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.283.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 1.061.000 spettatori (5.9%) e Kong – Con la Testa tra le Nuovole sigla 899.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.108.000 spettatori (7.1%), mentre La Promessa intrattiene 979.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 230.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 443.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (259.000 – 2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 700.000 spettatori con il 3.9%.