Met Gala, da Rihanna a Kim Kardashian, gli abiti più costosi mai visti

In attesa del Met Gala 2026, uno sguardo agli abiti più costosi di sempre: tra couture, spettacolo e milioni, i look che hanno fatto la storia dell'evento

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Getty Images Rihanna al Met Gala 2015

Parlare del Met Gala significa confrontarsi con una delle massime espressioni della moda contemporanea. Sul red carpet newyorkese, gli abiti non sono semplici creazioni pensate per stupire, ma veri e propri oggetti iconici, spesso destinati a entrare nella storia del costume. Le cifre in gioco possono raggiungere livelli milionari. Anche se molti look vengono concessi in prestito dalle grandi maison, il loro valore stimato riflette l’altissimo grado di artigianalità, l’esclusività dei materiali e il forte significato culturale che ciascuna creazione porta con sé.

L’abito più costoso della storia del Met Gala

Tra i momenti più discussi della recente storia del Met Gala, quello firmato Kim Kardashian nel 2022 resta uno dei più emblematici. La scelta di indossare l’abito originale di Marilyn Monroe – lo stesso sfoggiato dall’attrice nel 1962 – ha trasformato il red carpet in un dialogo diretto con la storia.

Più che un semplice capo, un reperto culturale dal valore stimato di 4,8 milioni di dollari (all’incirca 4.4 milioni di euro), capace di ridefinire il confine tra moda e memoria collettiva.

Realizzato in una marquisette di seta impalpabile, quasi evanescente, e costellato da circa 6.000 cristalli applicati a mano, questo abito scolpisce la silhouette con una linea sirena impeccabile. La profonda scollatura amplifica l’effetto, mentre la trasparenza calibrata costruisce una sofisticata illusione di nudità, tra sensualità e virtuosismo sartoriale.

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Ma se si parla di impatto visivo, l’immaginario corre inevitabilmente a Rihanna e alla sua apparizione nel 2015. Il suo abito giallo firmato Guo Pei, con strascico monumentale e ricami eseguiti a mano, è diventato in pochi istanti virale.

Un’opera d’arte tessile, il cui valore è stato stimato tra i 600.000 dollari (552mila euro) e il milione, frutto di quasi venti mesi di lavorazione.

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Due visioni diverse ma accomunate da un elemento fondamentale: la capacità di trasformare la moda in racconto, dove ogni dettaglio diventa linguaggio e ogni apparizione, inevitabilmente, storia.

Nello stesso anno, Beyoncé si è distinta al Met Gala con il suo abito trasparente interamente ricoperto di cristalli. Firmato Givenchy, ispirato alla dinastia Ching e perfettamente in linea con il tema Cina: Attraverso lo specchio.

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Impreziosito da ricami e perline che evocavano l’opulenza della cultura orientale e caratterizzato da inserti trasparenti strategicamente posizionati che lasciavano intravedere la pelle.

Un capo costruito con una precisione quasi ossessiva, lavorato a mano e valutato intorno ai 300 mila dollari, che ha riscritto i codici del red carpet trasformando il corpo in superficie luminosa, tra audacia e perfezione sartoriale.

Anno dopo anno, il Met Gala ha continuato a evolversi come palcoscenico di sperimentazione e spettacolo. Nel 2022, Blake Lively ha incarnato questa visione con un abito trasformabile capace di mutare colore sotto gli occhi del pubblico, in un omaggio dichiarato all’architettura di New York.

La complessità tecnica e l’altissimo livello artigianale hanno portato il valore del capo oltre i 400 mila dollari (circa 368mila euro), confermando come la moda, in questo contesto, sia anche performance in tempo reale.

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La dimensione scenografica ha poi trovato un’altra espressione nel 2019 con Zendaya, che ha reinterpretato l’immaginario fiabesco in chiave contemporanea indossando un abito ispirato a Cenerentola, capace di illuminarsi dal vivo.

Un progetto dal costo superiore ai 200 mila dollari che ha rafforzato l’idea del gala come spazio ibrido tra couture e spettacolo.

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Accanto a queste visioni, trovano spazio anche interpretazioni più concettuali, come quella di Sarah Jessica Parker nel 2015. Il suo look, costruito con estrema attenzione al dettaglio e alla coerenza tematica, ha superato i 200 mila dollari, dimostrando come al Met Gala la creatività non sia mai solo estetica, ma racconto stratificato di cultura, identità e immaginazione.

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Perché gli abiti del Met Gala costano così tanto

Al di là delle valutazioni economiche, gli abiti del Met Gala condividono un elemento essenziale: non sono semplici creazioni di moda, ma veri momenti destinati a entrare nella storia del red carpet. Ogni look è pensato per lasciare un segno, per essere ricordato, fotografato e reinterpretato, diventando parte dell’immaginario collettivo.

Dietro questi capi si cela un lavoro meticoloso fatto di ricami eseguiti a mano, materiali rari e preziosi, e centinaia – talvolta migliaia – di ore di lavorazione. Un processo che trasforma ogni abito in un’opera unica, dove l’artigianalità si intreccia con la visione creativa delle maison.

Ma il valore non è solo tecnico. Al Met Gala, ogni abito rappresenta anche un investimento mediatico: una dichiarazione visiva capace di generare conversazione globale, dominare i social e consolidare il posizionamento di brand e celebrity.