Chi è Güldem, la mamma di Can Yaman

Güldem Hanim è la meravigliosa mamma di Can Yaman. L’attore turco ha più volte ammesso che la sua famiglia è estremamente importante e che la madre è una profonda ispirazione. Lo ha sempre sostenuto, guidato nelle scelte e non gli ha mai vietato di fare l’attore, bensì lo ha incoraggiato, anche e soprattutto nelle difficoltà, accompagnandolo persino ai provini.

E, in effetti, si vede che la mamma di Can è orgogliosa di lui: sul suo profilo ufficiale Instagram, condivide centinaia di foto del figlio, dai poster promozionali dei suoi lavori ai video in cui dà sfoggio delle sue capacità attoriali. Ma chi è Güldem? Sappiamo che è giovanissima e che per lavoro è una professoressa di Lettere.

Poco più di 50 anni, sorriso splendido, lunghi capelli neri come la pece: una donna colta e istruita, che ha fatto di tutto per il figlio, incoraggiandolo a studiare. Non è raro, infatti, che la madre si mostri insieme a lui in giro per i set cinematografici o per gli eventi. Can, quando è con lei, è enormemente fiero.

Güldem è stata sposata con il papà di Can – Güven Yaman – per pochi anni. Quando il bambino ne compie cinque, infatti, i due si separano. Tuttavia, hanno mantenuto degli ottimi rapporti, proprio per non causare disagi o problemi. Ogni volta che Can raggiunge un nuovo successo lavorativo, Güldem e Güven si ritrovano insieme, per sostenere il figlio.

Un atteggiamento molto bello, che descrive il carattere di una donna che ha a cuore in primis gli affetti di Can. La donna è una colonna portante della vita dell’attore: tra i due, si nota una certa somiglianza, nel sorriso smagliante, ma soprattutto nel portamento raffinato.

“Lui è il dono più prezioso della mia vita”, aveva detto Güldem, per descrivere suo figlio. Parole meravigliose, che solo una madre può proferire. Non si è mai tirata indietro e, in modo discreto, gli ha dato il suo stesso cuore, sostenendolo quando opportuno, incoraggiandolo nei momenti bui, rimanendo come la sua ombra.

Di recente, sembra che un’indiscrezione sia trapelata, ovvero che non sia molto d’accordo nei confronti della relazione con Diletta Leotta. Per adesso, non suonano le campane a nozze in casa Yaman. Per la donna, è importante guidare Can attraverso le scelte della sua vita, ma lo è ancor di più vederlo felice.