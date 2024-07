I can do it with a broken heart, testo, significato e traduzione della canzone di Taylor Swift

Fonte: Getty Images Taylor Swift

Grandissima attesa per l’arrivo in Italia di Taylor Swift, che porterà a Milano il suo The Eras Tour con due date il 13 e il 14 luglio. Nel frattempo, i Swifties possono iniziare a entrare nel mood ascoltando I can do it with a broken heart, la canzone della cantante in rotazione radiofonica dal 5 luglio. Ecco testo significato e traduzione del brano.

“I can do it with a broken heart”, significato della canzone

In attesa del suo arrivo in Italia e di poterla vedere a San Siro per le due date del suo The Eras Tour, i fan di Taylor Swift potranno ascoltare I can do it with a broken heart in rotazione radiofonica. Il pezzo, tratto dal suo ultimo album The Tortured Poets Department, l’undicesimo in studio uscito il 19 aprile, è uno dei più apprezzati dal pubblico e dalla critica ed è stato aggiunto alla scaletta del Tour.

La canzone di Taylor ha ottenuto un enorme successo, come gran parte del suo ultimo album, anche per via dei temi che la cantante ha deciso di sviscerare con grande sincerità e umanità. I can do it with a broken heart racconta di una rottura molto dolorosa, che la cantante ha dovuto affrontare mantenendo comunque un sorriso sul viso, assecondando quella fama fatta di eventi, riflettori e falsa felicità che si richiede a una persona di successo come lei.

Un pezzo in cui Taylor Swift racconta di una forza e di una determinazione da portare avanti anche nei momenti più difficili, quando la depressione bussa alla porta e non si vorrebbe far altro che rimanere soli a pensare al proprio dolore, ragionando su una storia ormai passata che porta con sé grandi ferite.

“I can do it with a broken heart”, il testo

I can read your mind

“She’s having the time of her life”

There in her glittering prime

The lights refract sequin stars off her silhouette every night

I can show you lies

(One, two, three, four)

‘Cause I’m a real tough kid

I can handle my shit

They said, “Babe, you gotta fake it ’til you make it” and I did

Lights, camera, bitch, smile

Even when you wanna die

He said he’d love me all his life

But that life was too short

Breaking down, I hit the floor

All the piеces of me shatterеd as the crowd was chanting “More”

I was grinnin’ like I’m winnin’

I was hittin’ my marks

‘Cause I can do it with a broken heart

(One, two, three, four)

I’m so depressed, I act like it’s my birthday every day

I’m so obsessed with him, but he avoids me like the plague

I cry a lot, but I am so productive, it’s an art

You know you’re good when you can even do it with a broken heart

I can hold my breath

I’ve been doin’ it since he left

I keep finding his things in drawers

Crucial evidence I didn’t imagine the whole thing

I’m sure I can pass this test

(One, two, three, four)

‘Cause I’m a real tough kid

I can handle my shit

They said, “Babe, you gotta fake it ’til you make it” and I did

Lights, camera, bitch, smile

In stilettos for miles

He said he’d love me for all time

But that time was quite short

Breaking down, I hit the floor

All the pieces of me shattered as the crowd was chanting, “More”

I was grinnin’ like I’m winnin’

I was hittin’ my marks

‘Cause I can do it with a broken heart

(One, two, three, four)

I’m so depressed, I act like it’s my birthday every day

I’m so obsessed with him, but he avoids me (He avoids me), like the plague

I cry a lot, but I am so productive, it’s an art

You know you’re good when you can even do it with a broken heart

You know you’re good when you can even do it with a broken heart

You know you’re good

And I’m good

‘Cause I’m miserable (Haha)

And nobody even knows

Ah, try and come for my job

La traduzione di “I can do it with a broken heart”

Posso leggerlo nella tua mente

“Si sta divertendo un mondo

Lì nel suo glitterato successo

Le luci riflettono stelle di lustrini dalla sua sagoma ogni notte”

Vi posso mostrare delle bugie

(Uno, due, tre, quattro)

Perché sono una ragazza davvero tosta

Posso gestire la mia merda

Hanno detto: “Tesoro, devi fingere finché non ce la fai” e così ho fatto

Luci, telecamera, stronza, sorridi

Anche quando vuoi morire

Ha detto che mi avrebbe amato per tutta la vita

Ma quella vita era troppo breve

Cadendo a pezzi, crollo sul pavimento

Tutti i pezzi di me in frantumi mentre la folla urlava: “Di più”

Sorridevo come una vincente

Raggiungevo i miei traguardi

Perché posso farlo con un cuore spezzato

(Uno, due, tre, quattro)

Sono così depressa, mi comporto come se ogni giorno fosse il mio compleanno

Sono così ossessionata da lui, ma lui mi evita come la peste

Piango molto, ma sono così produttiva, è un’arte

Sai di essere brava quando riesci a farlo anche con un cuore spezzato

Posso trattenere il mio respiro

Lo faccio da quando se n’è andato

Continuo a trovare le sue cose nei cassetti

Un indizio cruciale del fatto che non mi aspettassi tutto questo

Sono sicuro di poter superare questa prova

( Uno, due, tre, quattro)

Perché sono una ragazza davvero tosta

Posso gestire la mia merda

Hanno detto: “Tesoro, devi fingere finché non ce la fai” e così ho fatto

Luci, telecamera, stronza, sorridi

Sui tacchi per chilometri

Ha detto che mi avrebbe amato per tutto il tempo

Ma quel tempo era piuttosto breve

Cadendo a pezzi, crollo sul pavimento

Tutti i pezzi di me in frantumi mentre la folla urlava: “Di più”

Sorridevo come una vincente

Raggiungevo i miei traguardi

Perché posso farlo con un cuore spezzato

(Uno, due, tre, quattro)

Sono così depressa, mi comporto come se ogni giorno fosse il mio compleanno

Sono così ossessionata da lui, ma lui mi evita (Lui mi evita) come la peste (Lui mi evita come la peste)

Piango molto, ma sono così produttiva, è un’arte

Sai di essere brava quando riesci a farlo anche con un cuore spezzato

Sai di essere brava quando riesci a farlo anche con un cuore spezzato

Sai di essere brava, ahah, brava

Perché sono infelice (Ahah)

E nessuno lo sa

Ah, provate a fare il mio lavoro