Sangiovanni torna con Clara: per la prima volta insieme con Le Ragazze

Clara e Sangiovanni uniscono le voci per la prima volta in un singolo dal sapore latino, pronto ad accompagnare l’inizio dell’estate

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Sangiovanni e Clara

Sangiovanni torna sulla scena musicale con una collaborazione che profuma già d’estate. Il cantante ha scelto di affiancare Clara in Le Ragazze, nuovo singolo in uscita il 22 maggio in radio e sulle piattaforme digitali. Per i due artisti si tratta della prima volta insieme in studio: un incontro che mette al centro il pop italiano più giovane, quello capace di mescolare leggerezza, ritmo e una certa voglia di cambiare pelle.

Sangiovanni e Clara, la prima volta insieme

Il brano arriva in un momento particolarmente interessante per entrambi. Da una parte Clara, che dopo il successo televisivo (con Mare Fuori) e musicale degli ultimi anni sta lavorando a un’immagine più sfaccettata, meno prevedibile e più libera. Dall’altra Sangiovanni, nome amatissimo dal pubblico più giovane, che torna con una presenza discreta ma significativa, scegliendo un duetto costruito sull’intesa vocale più che sull’effetto sorpresa fine a se stesso.

Le Ragazze segna il primo vero incrocio artistico tra i due. Una collaborazione che, almeno sulla carta, ha tutti gli ingredienti per attirare curiosità: due percorsi diversi, due sensibilità pop riconoscibili e un brano pensato per raccontare l’universo femminile con un tono diretto, caldo e contemporaneo.

Il singolo, infatti, non punta su una produzione fredda o eccessivamente elettronica. La scelta va in una direzione più organica grazie a strumenti suonati, un’atmosfera latina, ritmo morbido e un sound che sembra voler accompagnare la voce senza soffocarla. A firmare la produzione sono Katoo e Celo, che costruiscono una cornice musicale più solare, ideale per un pezzo in arrivo proprio alle porte dell’estate.

La domanda, a questo punto, viene quasi naturale: Le Ragazze diventerà uno dei tormentoni del 2026? È presto per dirlo, ma l’operazione sembra pensata per restare in testa, con quel tipo di ritornello e di mood che funzionano bene sia in radio sia sui social.

Clara cambia passo dopo “Primadonna”

Per Clara, Le Ragazze non è solo un nuovo singolo, ma un altro tassello di una fase artistica in trasformazione. Già con Primadonna, pubblicata ad aprile, la cantante aveva iniziato a mostrare un’immagine diversa, più ironica e tagliente, meno legata a una narrazione esclusivamente emotiva.

Il nuovo brano sembra proseguire proprio su quella strada. La cantante mette al centro una femminilità raccontata senza retorica, tra energia, fragilità e voglia di prendersi spazio. Non una semplice celebrazione ma un racconto pop che prova a giocare con sfumature diverse: la sicurezza, il desiderio, l’istinto di divertirsi, ma anche quella parte più vulnerabile che spesso rende una canzone davvero riconoscibile.

Anche la presenza di Sangiovanni appare coerente con questa direzione. La sua voce, più morbida e immediata, entra nel brano come contrappunto, creando un dialogo che potrebbe dare al pezzo una dinamica più narrativa. Non il classico featuring messo lì per allargare il pubblico, insomma, ma un incontro pensato per funzionare dentro la canzone.

Un tormentone alle porte

L’uscita è fissata per il 22 maggio, una data perfetta per iniziare a scaldare la stagione musicale. Il brano arriverà contemporaneamente in radio e sulle piattaforme digitali, pronto a inserirsi nella corsa ai singoli dell’estate.

Il pop latino, negli ultimi anni, è diventato uno dei territori più frequentati dagli artisti italiani, ma Clara e Sangiovanni sembrano volerlo affrontare con una chiave più elegante e meno scontata. La centralità degli strumenti dal vivo promette infatti un suono più caldo, meno costruito a tavolino, mentre l’intesa tra le due voci potrebbe essere il vero elemento distintivo. Il pubblico saprà apprezzarla?