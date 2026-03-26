Blanco svela: “La cura per me di Giorgia racconta la storia d’amore di due cantanti”

Blanco svela un retroscena su La cura per me, il brano cantato da Giorgia a Sanremo e scritto dall’artista, che ha scalato le classifiche e conquistato i fan. Dietro quella canzone così amata c’è un’ispirazione ben precisa.
La confessione di Blanco su La cura per me
Ospite di Radio Deejay, Blanco ha rivelato che La cura per me, canzone che ha scritto per Giorgia e che è stata portata sul palco dell’Ariston, sarebbe nata pensando ad una relazione fra due artisti. Una storia d’amore tormentata, con protagonisti dei cantanti famosi, che avrebbe ispirato Blanco durante il processo creativo.
“L’ho scritta pensando a una relazione tra due cantanti – ha svelato -. Che però non voglio dire. Ho promesso di non dirlo”. Blanco ha dunque lasciato intendere che i diretti interessati sarebbero a conoscenza di questo dettaglio, ma che per proteggere la privacy di tutti avrebbe promesso di non dire nulla. L’identità della coppia che ha ispirato La cura per me dunque resta un mistero.
Di cosa parla La cura per me
Alcuni indizi possono arrivare da un analisi del testo scritto da Blanco per Giorgia. Un brano che è stato descritto dall’artista come “una canzone che parla di una ricerca attraverso un sentimento molto forte, con la consapevolezza di quella forza e i momenti di paura e di profonda solitudine”. Il testo racconta dunque una trasformazione del sentimento che si prova, passando dal tormento sino alla consapevolezza di dover amare sè stessi. Una ballata romantica, ma anche piena di significato in cui, non a caso, si riconoscono in tanti.
Di seguito il testo de La cura per me:
Dentro la mano una carezza sul viso
Senz’anima questo sorriso
Che hai cercato, che hai cercato
Più ti avvicini e più io mi allontano
E i ricordi se ne vanno piano
Su e giù come un ascensore
Ogni mia stupida emozione
E no, non cambierà
Dirti una bugia o la verità
Per me fare una follia è come la normalità
Non so più quante volte ti ho cercato
Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna
Non so più quante notti ti ho aspettato
Per finire a ingoiare tutta la paura
Di rimanere sola
In questa stanza buia
Solo tu sei la cura per me
Tutto passa
Ma scordarti non so ancora come si faccia
Qualcosa lo dovevo rovinare
Nascondo una lacrima nel mare, ferito
Voglio andare avanti all’infinito
Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito
E no, non cambierà
Dirti una bugia o la verità
Per me fare una follia è come la normalità
Non so più quante volte ti ho cercato
Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna
Non so più quante notti ti ho aspettato
Per finire a ingoiare tutta la paura
Di rimanere sola
In questa stanza buia
Solo tu sei la cura per me
No che non ho voglia
Non ho voglia di rincorrerti
Seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi
Guardando il cielo sapendo che lo stai guardando
Ora anche tu
Per me sei la luna
Per me sei la cura
Per me sei avventura
Ma non sei nessuno
Spengo la paura
Di rimanere sola
Per quegli occhi
Per quegli occhi che fanno da luna
Non so più quante notti ho aspettato
Per finire a ingoiare tutta la paura
Di rimanere sola
In questa stanza buia
Non sarò mai più sola
Per me.
I numeri di un successo straordinario
La cura per me, presentata a Sanremo 2025 da Giorgia, non è arrivata sul podio, ma ha ottenuto un successo straordinario. La canzone è stata certificata Doppio Platino dalla FIMI e nel 2025 è diventata il secondo singolo più venduto con più di 160 milioni di stream. Il brano ha conquistato i vertici di tutte le classifiche e su Spotify, Giorgia è diventata l’artista donna più ascoltata in Italia, con più di 6 milioni di ascoltatori mensili e ben 21 milioni di stream.