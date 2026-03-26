Blanco svela: “La cura per me di Giorgia racconta la storia d’amore di due cantanti”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Blanco

Blanco svela un retroscena su La cura per me, il brano cantato da Giorgia a Sanremo e scritto dall’artista, che ha scalato le classifiche e conquistato i fan. Dietro quella canzone così amata c’è un’ispirazione ben precisa.

La confessione di Blanco su La cura per me

Ospite di Radio Deejay, Blanco ha rivelato che La cura per me, canzone che ha scritto per Giorgia e che è stata portata sul palco dell’Ariston, sarebbe nata pensando ad una relazione fra due artisti. Una storia d’amore tormentata, con protagonisti dei cantanti famosi, che avrebbe ispirato Blanco durante il processo creativo.

“L’ho scritta pensando a una relazione tra due cantanti – ha svelato -. Che però non voglio dire. Ho promesso di non dirlo”. Blanco ha dunque lasciato intendere che i diretti interessati sarebbero a conoscenza di questo dettaglio, ma che per proteggere la privacy di tutti avrebbe promesso di non dire nulla. L’identità della coppia che ha ispirato La cura per me dunque resta un mistero.

Di cosa parla La cura per me

Alcuni indizi possono arrivare da un analisi del testo scritto da Blanco per Giorgia. Un brano che è stato descritto dall’artista come “una canzone che parla di una ricerca attraverso un sentimento molto forte, con la consapevolezza di quella forza e i momenti di paura e di profonda solitudine”. Il testo racconta dunque una trasformazione del sentimento che si prova, passando dal tormento sino alla consapevolezza di dover amare sè stessi. Una ballata romantica, ma anche piena di significato in cui, non a caso, si riconoscono in tanti.

Di seguito il testo de La cura per me:

Dentro la mano una carezza sul viso

Senz’anima questo sorriso

Che hai cercato, che hai cercato

Più ti avvicini e più io mi allontano

E i ricordi se ne vanno piano

Su e giù come un ascensore

Ogni mia stupida emozione

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

Tutto passa

Ma scordarti non so ancora come si faccia

Qualcosa lo dovevo rovinare

Nascondo una lacrima nel mare, ferito

Voglio andare avanti all’infinito

Trovarti dentro gli occhi di un cane smarrito

E no, non cambierà

Dirti una bugia o la verità

Per me fare una follia è come la normalità

Non so più quante volte ti ho cercato

Per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Solo tu sei la cura per me

No che non ho voglia

Non ho voglia di rincorrerti

Seguire la tua ombra e salire fino sugli alberi

Guardando il cielo sapendo che lo stai guardando

Ora anche tu

Per me sei la luna

Per me sei la cura

Per me sei avventura

Ma non sei nessuno

Spengo la paura

Di rimanere sola

Per quegli occhi

Per quegli occhi che fanno da luna

Non so più quante notti ho aspettato

Per finire a ingoiare tutta la paura

Di rimanere sola

In questa stanza buia

Non sarò mai più sola

Per me.

I numeri di un successo straordinario

La cura per me, presentata a Sanremo 2025 da Giorgia, non è arrivata sul podio, ma ha ottenuto un successo straordinario. La canzone è stata certificata Doppio Platino dalla FIMI e nel 2025 è diventata il secondo singolo più venduto con più di 160 milioni di stream. Il brano ha conquistato i vertici di tutte le classifiche e su Spotify, Giorgia è diventata l’artista donna più ascoltata in Italia, con più di 6 milioni di ascoltatori mensili e ben 21 milioni di stream.