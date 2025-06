Blanco e Martina Valdes, è finita tra i due? Gli indizi social

IPA Blanco e Martina

Amore al capolinea per Blanco e Martina Valdes? La relazione tra il ragazzo prodigio della musica italiana e la bella ballerina, secondo alcuni pettegolezzi, sarebbe terminata: la prova arriva direttamente dai social.

È finita la relazione tra Blanco e Martina Valdes?

Nelle sue canzoni Blanco ha sempre raccontato dei suoi amori e delle sue delusioni sentimentali. Non sorprende, quindi, che dopo l’uscita del singolo Rabbia a 90, il 20 giugno, in molti abbiano pensato ad una crisi con la fidanzata Martina Valdes: il testo, infatti, descrive chiaramente la fine di un amore, che, secondo i ben informati, sarebbe proprio quello tra il cantautore e la bella ballerina. “Ma senza te non c’è niente che mi dà normalità” recita il brano, che in molti hanno interpretato come la prova inconfutabile dell’addio.

A sostenere l’ipotesi, è anche il magazine Chi, che fa notare come sui social, tra i due, regni il silenzio:”Dai social, i segnali sono diminuiti drasticamente. Da parte di Martina Valdes nessun riferimento (per ora) a Maledetta Rabbia. Mancano anche i like al post di Blanco in cui annuncia l’uscita del brano. Anche da parte del cantante bresciano traspare un’eccessiva tranquillità: nessun like agli ultimi post di Martina. Resta comunque il follow reciproco su Instagram” spiegano sul settimanale.

La situazione desta più di un sospetto perché i due in passato avevano spesso utilizzato Instagram per sostenersi a vicenda. La ballerina, in particolare, dopo l’uscita del singolo Piangere a 90 aveva affidato la sua dedica proprio ai social: “Riccardo prima di essere un artista è una persona meravigliosa, di conseguenza tutto ciò che fa è puro e vero come lo è lui, e son contentissima che con la sua musica possiate conoscere un po’ di lui” scriveva. Parole che, soprattutto oggi, fanno ancora più rumore. Se si tratti di una semplice crisi oppure di una rottura definitiva non è ancora chiaro, ma potrebbero presto arrivare delle comunicazioni dai diretti interessati.

L’amore tra Blanco e Martina Valdes

Martina Valdes e Blanco si frequentano dal 2022, ma si conoscerebbero da più tempo: coetanea del cantautore, la ballerina lo avrebbe incontrato a Desenzano del Garda quando lui militava nella squadra di calcio della città. Solo anni dopo, tuttavia, sarebbe scattata la scintilla, culminata in una frequentazione molto chiacchierata e piuttosto social: se Blanco ha in diverse occasioni dedicato dei brani a Martina durante i suoi concerti, lei non ha invece esitato a pubblicare post e messaggi di compleanno per il fidanzato.

Nonostante siano entrambi molto giovani e la relazione piuttosto recente, la storia tra Blanco e Martina è apparsa da subito molto seria, tanto che l’artista ha voluto ringraziare proprio la fidanzata dopo l’uscita del suo album Innamorato: “Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono st**o tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perché parleranno sempre” aveva spiegato. Parole che oggi, complici indiscrezioni e gossip, appaiono piuttosto lontane.