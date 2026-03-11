Blanco annuncia Ma’, il nuovo album. La dolce dedica alla mamma

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Blanco annuncia il nuovo album "Ma'"

Dopo un periodo lontano dai riflettori, Blanco torna con Ma’, il suo nuovo album. Un progetto che segna un altro passaggio nel percorso del cantautore bresciano e che già dal titolo lascia intravedere una dimensione più personale.

Negli ultimi anni la sua voce è diventata una delle più riconoscibili del pop italiano muovendosi tra fragilità e slanci viscerali. E proprio da lì sembra ripartire questo lavoro: da un legame profondo e dal bisogno di tornare, almeno per un attimo, al ricordo delle proprie origini.

Blanco annuncia “Ma’”, il nuovo album

Il ritorno di Blanco era nell’aria già da qualche mese. A preparare il terreno sono stati i primi tre singoli estratti, Piangere a 90, Maledetta rabbia e Anche a vent’anni si muore, che hanno segnato l’inizio di un nuovo capitolo per il cantautore bresciano.

Ma’, il nuovo album, esce il 3 aprile e arriva a circa tre anni di distanza dal precedente, Innamorato, segnando un passaggio importante nel percorso artistico di Blanco. Non solo un nuovo disco, ma anche l’inizio di una nuova fase della sua carriera.

Il progetto segna infatti anche il ritorno live del cantautore, pronto a tornare sul palco dopo un periodo lontano dalle scene. Nel disco Blanco si muove in una dimensione intima e personale, mettendosi a nudo e raccontando fragilità, tensioni e desideri con una scrittura diretta, quasi confessionale. Il titolo stesso è una dedica alla madre e suggerisce il tono del lavoro: una conversazione con la figura più vicina alle proprie radici che riaccende, in un certo senso, la memoria e bisogno di ritrovarsi.

Blanco, l’annuncio del disco e la foto con la mamma

Non è un caso che l’annuncio di Ma’ passi proprio dai ricordi. Per presentare il nuovo album, Blanco ha scelto un messaggio che richiama molto del suo modo di scrivere: personale, diretto, quasi come una pagina di diario condivisa con i fan che lo seguono da sempre.

Sui social ha pubblicato un carosello di immagini in cui, in primo piano, compare una foto che lo ritrae da bambino insieme alla madre. Uno scatto semplice ma molto significativo, scelto anche come copertina ufficiale dell’album.

A corredo delle immagini, il cantante ha condiviso un ricordo d’infanzia, legato proprio a quei momenti quotidiani che con il tempo diventano memoria: “Mi ricordo che ogni tanto andavamo al cinema a vedere dei cartoni. Tornando a casa mentre facevamo la rotonda guardavo il Mc Donald’s. Faceva un freddo della madonna fuori. Ero piccolo ma mi ricordo che continuavo a pensare la vita è bella perché facevano tutto per farmela arrivare così”.

Un ricordo che diventa anche una riflessione sul tempo che passa e su ciò che resta davvero: “Crescendo ci si allontana dalle cose semplici ovviamente anche per curiosità. E poi crescendo ancora si torna al punto d’inizio dove si è stati bene. E che le cose migliori non hanno un prezzo. Ci vengono regalate. E un po’ con l’istinto da animali presuntosi che siamo e con un po’ di incoscienza. Ce le perdiamo. Quando è tutto qui”.