Blanco, il dolce messaggio ai fan dopo il silenzio. E parla del nuovo disco

Dopo un periodo lontano dalle scene e una quotidianità vissuta in silenzio, Blanco sembra pronto a tornare. Il cantante bresciano, che ha conquistato il pubblico con brani come Blu celeste e Notti in bianco, si era preso una pausa. Un tempo necessario per ritrovarsi, stare con se stesso e concentrarsi su ciò che lo fa stare meglio: la musica.

In queste settimane estive è tornato in radio con nuovi pezzi, e ora ha scelto di condividere questo percorso con chi lo segue, annunciando che un nuovo disco è ufficialmente in lavorazione.

Blanco, il messaggio ai fan dopo il silenzio

Giovane, affamato di musica e con tante cose da raccontare. Blanco ha, in pochissimo tempo, catturato il cuore e l’affetto di moltissimi fan. Le sue parole su note che mixano armonie romantiche e più decise, lo hanno portato lontano.

Accanto al suo amico e collega Michelangelo ha raccontato l’amore, è salito sul palco di Sanremo prima vincendo insieme a Mahmood con Brividi e poi a far parlare per il suo temperamento.

Il duetto con un’icona come Mina, e poi la scelta di prendersi una pausa. Un periodo di silenzio che ha lasciato il segno nei fan, almeno fino a quest’estate.

Blanco, infatti, è tornato a cantare pubblicando Piangere a 90, un brano che ha riacceso l’entusiasmo schizzando tra i singoli più ascoltati ma che, per il cantante, è anche simbolo di qualcosa di più.

A raccontarlo lo stesso Blanco, che in un post pubblicato sui suoi canali social ha raccontato: “Piangere a 90 è stato come rimettere il primo piede fuori, dopo essermi chiuso con la musica in giro per il mondo. Non ho mai pensato a cosa sarebbe diventato, l’ho fatto solo per sfogarmi, perché mi fa stare bene, mi alleggerisce e mi lega ancora di più alla musica. Proprio per questo a volte mi fa paura. Perché quando una cosa ti salva, poi temi di perderla”.

Il cantante ha poi raccontato i motivi del silenzio di questi ultimi mesi, che alcuni pensavano fosse una mossa architettata: “Il mio silenzio non è mai stata una strategia. Avrei potuto continuarlo, perché forse la più grande opera che possiamo fare è proprio un lungo silenzio, fatto di dubbi, riflessioni e tante cose astratte, nel nostro unico mondo”.

Blanco progetta il nuovo disco

Il periodo di silenzio sembra aver aperto una nuova fase per Blanco. Un momento che lo ha riportato a riflettere sul suo percorso, sul legame profondo con la musica e su cosa vuole raccontare davvero.

È da qui che nasce l’idea di un nuovo progetto: un disco che, come lui stesso racconta, è già in lavorazione: “Senza voler filosofeggiare troppo, vi dico che ho iniziato a lavorare al disco da un po’. Volevo rendervi partecipi. Non so quanto tempo ci vorrà, voglio farlo con calma, perché è davvero molto importante”.

Nessuna anticipazione, se non la volontà di condividere che il desiderio di tornare c’è, e se sta accadendo è anche grazie al sostegno dei fan: “Grazie di cuore per seguirmi e per supportarmi. Spero di riuscire ad aiutarvi almeno un po’ quanto voi aiutate me”.