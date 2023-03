Blanco, il riscatto dopo la delusione: il duetto con Mina che può salvarlo

Una scena di devastazione che abbiamo ancora davanti agli occhi e una poesia di scuse con la quale Blanco ha voluto chiudere lo scandalo Sanremo. Dalla finale del Festival, vinta da Marco Mengoni, sono passate poche settimane e per Riccardo Fabbriconi si apre una grandissima possibilità di riscatto che porta il nome di Mina.

Stando alle prime indiscrezioni riportate da Il Messaggero, sembrerebbe che l’entourage di Blanco sia già al lavoro con quello di Mina a Lugano per proporre un duetto che rappresenterebbe la consacrazione di Fabbriconi. Un nuovo capitolo della sua carriera, quindi, con il quale non cancella il cinismo (teatrale) con il quale ci ha messi davanti all’incertezza dei suoi 20 anni ma che lo pone certamente su un altro livello, permettendogli di dimostrare chi vuole essere davvero.

Blanco, il duetto con Mina prima del nuovo album

Il duetto con Mina, di cui si sa ancora pochissimo poiché si trova ancora in fase di lavorazione, potrebbe anticipare il nuovo album di inediti con il quale Blanco darà un seguito al successo esplosivo di Blu Celeste. Secondo il quotidiano romano, sembrerebbe che a fare il primo passo verso la Tigre di Cremona sia stato proprio lui, ben sapendo di avere molte possibilità di piacere.

Da un lato, perché Mina ha sempre mostrato un grandissimo interesse per la musica proposta dai giovani, dall’altro perché la sua passione per Blanco è nota fin dai tempi di Brividi, che ha cantato a Sanremo 2022 con Mahmood e che gli è valsa la vittoria finale: “Blanco sapeva di avere buone chance, dopo aver saputo già l’anno scorso che c’era un interesse nei suoi confronti da parte della più grande cantante italiana, fatto filtrare da quest’ultima nella settimana di Sanremo”.

A fare da tramite ci sarebbe Massimiliano Pani, produttore e figlio di Mina, che da anni cura la sua produzione artistica e parla per nome e per conto di Annamaria Mazzini, lontana dalle scene dal 23 agosto 1978. Fu proprio lui a parlare della sua passione per Blanco, proprio a ridosso di Sanremo 2022: “Segue tutto con attenzione. La sua canzone preferita? Quella di Mahmood e Blanco, che è piaciuta tanto anche a me”.

Non si tratta di certo del primo artista che tenta la scalata. Mina è infatti aggiornatissima sulle nuove uscite musicali, soprattutto su quelle che riguardano i generi che più le interessano. Nonostante la sua ultima esibizione sotto il tendone di Bussoladomani risalga a quasi 45 anni fa, non ha mai smesso di lavorare, di cantare, di aggiornarsi e di seguire il suo pubblico.

Quando esce il nuovo singolo di Mina e Blanco

Non ci sono certezze sui tempi di rilascio, anche se si parla del 14 aprile, quindi a più di due mesi dalla figuraccia incassata a Sanremo. Entrambi gli entourage starebbero comunque lavorando per uscire il prima possibile e i lavori sarebbero già a buon punto. Il brano, poi, sarebbe piaciuto talmente tanto a Mina che non solo avrebbe deciso di inciderlo ma di trasformarlo rapidamente in un duetto.

Mina, si sa, è avvezza alle collaborazioni e molto attenta alle novità. Ultima in ordine di tempo è quella con Mondo Marcio in Angeli e Demoni, presentata in duetto, con la voce della Tigre di Cremona che esplode cristallina tra le barre del rapper di Uomo!.