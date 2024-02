Blanco punto dall’ex amico Chiello: “Credevo di aver trovato una spalla”

Fonte: Getty Images Blanco

Un’amicizia personale e professionale, quella tra Blanco e Chiello, che, forse, sarebbe potuta sfociare in una collaborazione fortunata. Pare invece non possa essere così: lo conferma proprio Chiello, che in un suo post su Instagram ha lanciato una frecciatina non così velata al cantante di Brividi generando la curiosità dei fan.

Chiello, la frecciatina a Blanco

Pare essere un’amicizia ormai al capolinea quella tra Chiello, ex membro del collettivo FSK Satellite e artista solista con due album dal 2021, e Blanco. Due cantanti giovani, capaci di scrivere pezzi profondi che hanno qualcosa di comune ma che, forse non si incontreranno più. Chiello, infatti, ha pubblicato sul suo canale Instagram un post che lo ritrae seduto accanto a Blanco: entrambi sorridenti, la foto mostra un momento in cui i due sembravano essere molto affini. Una sensazione che però svanisce leggendo la caption della foto.

“Qui sembravamo felici e in effetti credevo di aver trovato una spalla in questo mondo fatto di ‘a buon rendere’. Sono estenuato mi sembra di correre sul posto con una sola gamba da decenni, non so quando finirà. Ma non ho mai smesso di crederci. So che per un attimo hai creduto in me e te ne sono grato, hai fatto si che io mi ammassi di nuovo. A tutti quelli che hanno dubitato, tutti quelli che non hanno creduto in me, li lascio in disparte a fare il proprio percorso. Non me ne curo. Ci vogliono due palle grosse così per seguirmi in questa vita, io sono un amante del rischio ma tu sei ancora un bambino che non pesa le proprie parole, Automaticamente (scusa se sono così schietto) un mezzo uomo. Credevo che avremmo cambiato il panorama Italiano io e te Riky ma tu sei troppo impegnato a guardare i tuoi numeri e a imparanoiarti sullo sviluppo della tua carriera , per concentrarti sulla magia che si cela dietro quello che facciamo. Ti do un consiglio da fratello : impara a vivere @blanchitobebe. Manda a fanculo tutti quelli che vogliono cambiarti e sii te stesso che le persone non desiderano altro. Spero che un giorno tu capisca.”

Il testo della canzone di Blanco e Chiello

Una dedica che parte come una lettera d’affetto per poi trasformarsi in un’accusa poco velata: Chiello si riferisce a Blanco parlando di un mezzo uomo, accusandolo di essersi fatto prendere dal successo snaturandosi. Una cosa che spesso accade a chi riesce ad arrivare alla vetta ottenendo successi e esibizioni importanti, come Sanremo e l’Eurovision, nel caso di Blanco. Oltre alla foto, Chiello ha pubblicato nello stesso post anche una canzone insieme al cantante: un pezzo inedito che probabilmente, se pubblicato, sarebbe potuto essere un brano di gran successo amato dai fan. E proprio questi fan, tra i tanti commenti, pregano il cantante di dare luce alla canzone, magari chiarendo i malumori con Blanco.

Ecco il testo del pezzo:

Ho paura di morire

questo orologio gira

e non si ferma mai

come ti avevo promesso

Ma non so spiegarti

cosa sia successo

ti cercavo la notte nei sogni

non lo faccio più adesso

Sono diverso

in questo universo

dove il sole si addormenta in mare

lì ti incontrerò