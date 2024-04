Fonte: IPA Blanco distrugge le rose sul palco di Sanremo 2023

“Il Gip di Imperia assolve Blanco per il caso del palco distrutto durante l’esibizione all’Ariston nel corso di Sanremo 2023″, esordisce così il comunicato condiviso dal Codacons a proposito della vicenda che lo scorso anno ha visto protagonista il cantante. Per i telespettatori quell’episodio è rimasto nella storia: Blanco ha preso a calci le rose che formavano la scenografia senza un’apparente ragione, attirando critiche e fischi. Il Codacons aveva denunciato l’accaduto dando il via a un’indagine per danneggiamento, ma il Tribunale ha deciso di archiviare il tutto.

Blanco assolto per il caso delle rose a Sanremo

Come riporta il comunicato del Codacons, il giovane cantante che nel 2023 è stato protagonista del discutibile episodio sul palco del Festival di Sanremo condotto da Amadeus è stato assolto dall’accusa di danneggiamento. Un capo d’imputazione seguente all’accusa formale dello stesso Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori, che aveva quindi denunciato Blanco facendo partire un’indagine.

“Il Gip di Imperia assolve Blanco per il caso del palco distrutto durante l’esibizione all’Ariston nel corso di Sanremo 2023, confermando la decisione della Procura e rigettando l’opposizione presentata dal Codacons, associazione dalla cui denuncia era nata l’indagine per danneggiamento”, si legge sempre nel comunicato. Ma ci sarebbe un “colpo di scena”, come spiega subito dopo: “Nel motivare la sua decisione, tuttavia, il Tribunale di Imperia commette una clamorosa ‘gaffe’, attribuendo il comportamento dell’artista alla tensione dovuta alla gara canora cui l’artista partecipava… Peccato però che nel 2023 Blanco partecipò al Festival solo come ospite, per presentare il suo nuovo brano”.

Questa “gaffe”, come è stata definita, potrebbe rimescolare le carte in tavola? Di fatto Blanco non stava partecipando alla gara, dunque la sua “tensione” e il suo “comportamento del tutto ingiustificato e altamente diseducativo” non sono attribuibili in alcun modo al suddetto contesto. Il Codacons, però, “a seguito degli evidenti errori contenuti nella decisione del Gip di Imperia, presenterà istanza al presidente del Tribunale e alla Cassazione, chiedendo il riesame del provvedimento”.

Perché Blanco ha distrutto le rose sul palco di Sanremo

Blanco di bianco vestito (scusando il gioco di parole) intento a calciare con veemenza le rose della scenografia sul palco dell’Ariston è un’immagine che più di altre resterà indelebile nella storia del Festival. Che tra l’altro aveva vinto l’anno precedente insieme a Mahmood, con la romantica Brividi.

Sul momento nessuno aveva compreso il gesto del cantante, evidentemente turbato ma considerato eccessivo dalla gran parte dei telespettatori. Era stato lui stesso a provare a darne spiegazione, senza però convincere del tutto: “La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare me**a su un ragazzo di vent’anni. Però intanto hanno mangiato su questa cosa”.

Per Blanco tutto era nato da un “problema dell’audio nelle cuffie” che gli avevano detto “sarebbe stato risolto la sera stessa”: “Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce, cosa che loro non hanno riportato perché sono dei parac**i. Anzi, mi hanno detto: vai avanti. Loro ti dicono: basta che alzi la mano e si rifà. Non è vero, ci sono i tempi televisivi, tante cose. È una stron**ta”. Ovviamente mi sono inca***to, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione”.