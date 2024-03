Chi è Jorge Blanco: vita, carriera e film

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Volto tv amatissimo e cantante di successo Jorge Blanco è un noto attore, ballerino e cantante messicano. Grazie alla sua formazione poliedrica e al suo talento è diventato famoso in tutto il mondo Pablo nella serie “Cuando toca la campana” e León in “Violetta”.

Indicato spesso come il compagno di Martina Stoessel, dopo il successo della serie tv “Violetta” e dell’omonimo tour, l’attore ha continuato la sua carriera diventando una star di fama mondiale e aumentando il suo gradimento anche su Instagram.

La carriera di Jorge Blanco

Classe 1991, Jorge Blanco è figlio di Cecilia Güereña e Jorge Blanco. L’attore ha un fratello più piccolo, Daniel, che ha sette anni in meno di lui. La carriera televisiva di Jorge è iniziata nel 2007 quando ha preso parte ad “High School Musical – La selección”, un noto reality show in cui i vincitori potevano entrare nel cast dello spin off della pellicola “High School Musical”.

Blanco non ha vinto il reality, ma è riuscito comunque a farsi notare, dando la voce alla colonna sonora della trasmissione e diventando uno dei protagonisti dello show. Ha infatti interpretato Jorge nel film “High School Musical – La sfida”, partecipando anche a diversi tour teatrali legati al programma televisivo fra il 2007 e il 2008.

Da quel momento la carriera di Jorge Blanco non si è più fermata. Ha infatti recitato in “Highway: Rodando la Aventura” nel 2010 e l’anno successivo è entrato nel cast della prima stagione di “Cuando toca la campana”. Accanto alla carriera nella recitazione, Jorge ha curato anche quella nella musica, girando alcuni videoclip come “A Celebrar” e “Es el momento” e prestando la voce alle canzoni dello show.

Dopo il successo di “Cuando toca la campana”, Jorge Blanco è stato scelto per recitare in “Violetta” dove ha interpretato il ruolo di León, pretendente della protagonista. Proprio come Martina Stoessel, anche Jorge Blanco è stato scelto per cantare alcuni brani inseriti nei primi due album intitolati “Violetta” e “Violetta: La musica è il mio mondo”. Questo ruolo gli ha permesso non solo di raggiungere la fama mondiale, ma anche di vincere un premio ai prestigiosi Kids’ Choice Awards México e una candidatura per la versione argentina.

Jorge Blanco ha interpretato León pure nella versione teatrale della celebre serie, intitolata “Violetta – Il concerto”. Il musical ha portato il cast in giro per il mondo, arrivando in Francia, Italia e Spagna dove i biglietti in poche ore hanno registrato il sold out. Terminato il tour l’attore è tornato sul set della terza stagione di “Violetta”. Nel 2014 ha vinto il premio come “Attore televisivo preferito” ai Kids’ Choice Awards Colombia e durante i Kids’ Choice Awards México. Lo stesso anno ha ricevuto una candidatura ai Kids’ Choice Awards Argentina.

Dal 3 gennaio 2015 ha recitato nel Violetta Live International Tour (ViolettaLive), un tour dedicato alla serie “Violetta”, dove è tornato a vestire i panni di León. Un personaggio che ha interpretato anche nella serie “Tini – la nuova vita di Violetta” in cui ha cantato l’assolo “Light Your Heart”.

Jorge Blanco, i film

Televisione

2007 – High School Musical – La selección

2010 – Highway: Rodando la Aventura

2011 – Cuando toca la campana

2011 – Disney’s Friends for Change Games

2012/2015 – Violetta

Cinema

2008 – High School Musical – La sfida

2016 – Tini – La nuova vita di Violetta

Jorge Blanco, la discografia

Nel febbraio del 2016 Jorge Blanco ha firmato il suo primo contratto da solista con la casa discografica Hollywood Records. In seguito ha pubblicato “Risky Business”, seguito dalle canzoni “Summer Soul”, “Una Noche” e “Gone is the night”.

Nel 2018 è uscito il singolo “Si Te Tuviera”, mentre il 17 agosto dello stesso anno è arrivato “Escondida”. Il terzo singolo si chiama “Opciones”, troviamo poi “Te La Dedico” e “Conmigo”, singolo presentato il 18 gennaio 2019.

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il primo EP “Conmigo” con i singoli già usciti e la canzone “Beautiful Mistake”. Tre mesi dopo Jorge Blanco ha presentato il singolo “Vamos”, seguito da “Me voy contigo” e “No Perdamos Mas Tiempo” con Drake Bell.

Il 12 marzo 2021 inoltre è arrivata la canzone “Say O” di Bruno Martini feat Jorge Blanco, seguita da “Polvo de Estrellas” e da “Antidoto” con Annita Chase.

Tour

2013/2014 – Violetta en Vivo

2015 – Violetta Live

2017 – R5 opening act, Europe

2019 – Conmigo Tour

Altezza e segno zodiacale

Jorge Blanco è nato il 19 dicembre del 1991 ed è alto 1,8 metri. Il cantante e attore messicano dunque è del segno del Sagittario. Le persone che sono nate sotto questo segno possiedono una grande energia, sono positive, leali ed entusiaste, ma soprattutto altruiste, intelligenti ed espansive. Hanno inoltre un enorme spirito d’avventura e sono propensi alla scoperta e all’esplorazione con i viaggi.

La vita privata di Jorge Blanco

Nel 2016, Jorge Blanco ha chiesto la mano di Stephie Caire, sua storica fidanzata, ma soprattutto cantante e attrice e cantante conosciuta sul set di “High School Musical”. Per anni si è vociferato di una relazione fra Jorge e Martina Stoessel, ma entrambi hanno sempre affermato di essere solo amici. “Lavorando sul set di Violetta ho scoperto una persona d’oro. Sono molto legato a Martina”, ha raccontato Jorge che spesso è stato presentato come il rivale in amore di Peter Lanzani, compagno dell’attrice.

Jorge Blanco su Instagram

Jorge Blanco è seguitissimo su Instagram e ha un profilo con oltre tre milioni di followers. L’attore e cantante condivide spesso foto e video che raccontano la sua carriera, fra nuove canzoni e progetti televisivi. Non mancano gli scatti riguardanti la sua vita privata, con i momenti più romantici insieme alla compagna e immagini rubate dalla sua quotidianità.