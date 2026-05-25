Fiat Grande Panda, la semplicità che torna di moda

Benzina, ibrida o elettrica: la city car italiana che parla a tutte le donne

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Serena Cappelletti

Giornalista specializzata in automotive

 

Nuova Fiat Grande Panda è un’auto compatta pensata per la città, ma è anche il ritorno di un’idea molto italiana di mobilità: pratica, accessibile, allegra e senza complicazioni. E oggi, con la nuova versione Turbo 100 a benzina e cambio manuale, aggiunge un tassello importante a una gamma che vuole lasciare libertà di scelta a chi guida ogni giorno tra lavoro, famiglia, spesa e weekend fuori porta.

Fiat Grande Panda, la semplicità che torna di moda
Redazione DiLei
Serena Cappelletti, Redazione DiLei, con la Fiat Grande Panda

Una Panda per ogni stile di vita

Grande Panda piace perché non segue le mode in modo ossessivo, ma prova a interpretare la vita reale. FIAT lo sa bene e i numeri lo confermano: nel primo quadrimestre del 2026 il modello ha registrato 16.900 immatricolazioni, conquistando il primo posto nel segmento B berlina in Italia.

La vera novità è la versione Turbo 100, equipaggiata con un motore benzina da 100 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Una scelta che può sembrare controcorrente in un mondo dominato da elettrico e automatismi, ma che in realtà racconta qualcosa di molto semplice: tante persone vogliono ancora guidare in modo tradizionale, con costi contenuti e una gestione facile nella vita quotidiana.

Il piacere di guidare senza complicazioni

Grande Panda punta su una guida intuitiva, leggera e rilassata. Perfetta per il traffico urbano ma anche per chi percorre molti chilometri senza voler complicare la propria routine. Il sistema Start&Stop aiuta inoltre a contenere i consumi in città, mentre la presenza del cambio manuale restituisce quella sensazione di controllo che molti automobilisti continuano ad amare.

Il bello, però, è che FIAT non obbliga nessuno a una sola strada. La gamma Grande Panda oggi offre tre anime differenti: benzina per chi cerca concretezza e convenienza, ibrida da 110 CV con cambio automatico eDCT per chi vuole comfort e fluidità, ed elettrica da 113 CV con batteria da 44 kWh per chi desidera entrare nel mondo a zero emissioni.

Fiat Grande Panda, la semplicità che torna di moda

Design pop e dettagli fashion

Anche il design gioca una parte fondamentale nel successo della vettura. Grande Panda ha linee geometriche, dettagli pop e un carattere fresco che strizza l’occhio alla storica Panda degli anni Ottanta senza trasformarsi in un esercizio nostalgia. È moderna, ma con quella simpatia immediata che le auto italiane sanno ancora trasmettere.

Interessante anche la scelta delle nuove tinte bicolore con tetto nero a contrasto, disponibili sull’allestimento La Prima. Una soluzione che aggiunge un tocco fashion e urbano, soprattutto nella nuova tonalità Rosso Passione (RED), nata dalla partnership solidale di FIAT. Le prime vetture arriveranno nelle concessionarie a partire da luglio.

Un prezzo che parla chiaro

E poi c’è il prezzo, tema sempre più centrale per chi acquista un’auto oggi. Grande Panda Turbo 100 viene proposta in promozione da 14.950 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services. Una cifra che la rende una delle proposte più interessanti del momento per chi cerca un’auto nuova, concreta e completa senza entrare nel territorio dei listini proibitivi.

 In collaborazione con Stellantis

 

 

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