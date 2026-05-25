Fiat Grande Panda, la semplicità che torna di moda

Nuova Fiat Grande Panda è un’auto compatta pensata per la città, ma è anche il ritorno di un’idea molto italiana di mobilità: pratica, accessibile, allegra e senza complicazioni. E oggi, con la nuova versione Turbo 100 a benzina e cambio manuale, aggiunge un tassello importante a una gamma che vuole lasciare libertà di scelta a chi guida ogni giorno tra lavoro, famiglia, spesa e weekend fuori porta.

Redazione DiLei

Una Panda per ogni stile di vita

Grande Panda piace perché non segue le mode in modo ossessivo, ma prova a interpretare la vita reale. FIAT lo sa bene e i numeri lo confermano: nel primo quadrimestre del 2026 il modello ha registrato 16.900 immatricolazioni, conquistando il primo posto nel segmento B berlina in Italia.

La vera novità è la versione Turbo 100, equipaggiata con un motore benzina da 100 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Una scelta che può sembrare controcorrente in un mondo dominato da elettrico e automatismi, ma che in realtà racconta qualcosa di molto semplice: tante persone vogliono ancora guidare in modo tradizionale, con costi contenuti e una gestione facile nella vita quotidiana.

Il piacere di guidare senza complicazioni

Grande Panda punta su una guida intuitiva, leggera e rilassata. Perfetta per il traffico urbano ma anche per chi percorre molti chilometri senza voler complicare la propria routine. Il sistema Start&Stop aiuta inoltre a contenere i consumi in città, mentre la presenza del cambio manuale restituisce quella sensazione di controllo che molti automobilisti continuano ad amare.

Il bello, però, è che FIAT non obbliga nessuno a una sola strada. La gamma Grande Panda oggi offre tre anime differenti: benzina per chi cerca concretezza e convenienza, ibrida da 110 CV con cambio automatico eDCT per chi vuole comfort e fluidità, ed elettrica da 113 CV con batteria da 44 kWh per chi desidera entrare nel mondo a zero emissioni.

Design pop e dettagli fashion

Anche il design gioca una parte fondamentale nel successo della vettura. Grande Panda ha linee geometriche, dettagli pop e un carattere fresco che strizza l’occhio alla storica Panda degli anni Ottanta senza trasformarsi in un esercizio nostalgia. È moderna, ma con quella simpatia immediata che le auto italiane sanno ancora trasmettere.

Interessante anche la scelta delle nuove tinte bicolore con tetto nero a contrasto, disponibili sull’allestimento La Prima. Una soluzione che aggiunge un tocco fashion e urbano, soprattutto nella nuova tonalità Rosso Passione (RED), nata dalla partnership solidale di FIAT. Le prime vetture arriveranno nelle concessionarie a partire da luglio.

Un prezzo che parla chiaro

E poi c’è il prezzo, tema sempre più centrale per chi acquista un’auto oggi. Grande Panda Turbo 100 viene proposta in promozione da 14.950 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services. Una cifra che la rende una delle proposte più interessanti del momento per chi cerca un’auto nuova, concreta e completa senza entrare nel territorio dei listini proibitivi.

In collaborazione con Stellantis