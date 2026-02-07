Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Il mascara tubolare non sbava e dura tutto il giorno

Un tocco di mascara e il trucco è completo: un gesto che compiamo quotidianamente e che ci regala uno sguardo più aperto e luminoso. Quello che consideriamo la nostra bacchetta magica per incorniciare lo sguardo a fine giornata però, potrebbe lasciarci con delle antipatiche e antiestetiche sbavature.

Se siete stanche di trovarvi la sera con il trucco effetto panda, è arrivato il momento di provare il mascara tubolare Essence diventato amatissimo in poco tempo. Il merito è delle tendenze e della passione tutta occidentale per la K-beauty. Diffuso in oriente, una volta approdato da noi ce ne siamo subito innamorate.

Ma cosa ha di particolare il tubing mascara Bye Bye Panda? Perché preferirlo al nostro buon e vecchio mascara waterproof? Oltre al prezzo contenuto – che non è da sottovalutare – ha una caratteristica fondamentale: non sbava. Avete letto bene – e se aveste avuto il mascara tubolare vi sareste anche potute stropicciare gli occhi senza mettere in pericolo il make-up — questo prodotto vi regalerà un trucco impeccabile tutto il giorno e il segreto è contenuto nella sua formula particolare.

Il mascara tubolare Essence avvolge le ciglia

Che sia un mascara allungante volumizzante o waterproof quando applichiamo il classico mascara notiamo come le nostre ciglia vengano rivestite con strati e strati di pigmento che nel corso della giornata cadono o tendono a sciogliersi. La conseguenza purtroppo per noi è un trucco occhi sbavato. Il tubing mascara Bye Bye Panda di Essence ci eviterà tutto questo perché ha una formula a base di polimeri a forma di tubo (da qui deriva il nome). Questi polimeri non si appoggiano semplicemente sulle ciglia ma le avvolgono completamente come una pellicola che dura tutto il giorno e in ogni condizione.

La formula vegana, non per questo meno intensa, garantisce ciglia colorate di nero, anche quelle più sottili. Sì perché i polimeri aiutati dallo scovolino in fibra naturale distribuiscono il prodotto in modo uniforme persino sulle ciglia più corte e sottili avvolgendole e separandole per amplificare il risultato. Potete testare il prodotto con acqua sudore e umidità: il mascara rimarrà sempre al suo posto senza sbavare e formare grumi o sbriciolarsi, anzi donando volume e definizione allo sguardo.

Ultra delicato, quindi perfetto se avete gli occhi sensibili, il mascara tubolare della Essence oltre ai polimeri ha tra gli ingredienti principali oli naturali che si prendono cura delle ciglia senza irritarle.

Come applicare e rimuovere il mascara tubolare?

A rendere il mascara tubolare Bye Bye Panda di Essence il più apprezzato dagli utenti Amazon, con oltre 12mila recensioni positive, non è solo la sua resistenza, ma anche la facilità di applicazione e rimozione.

Non dovete fare altro che partire dalla base delle ciglia e muovere lo scovolino avanti e indietro così da distribuirlo e permettere al tubing mascara di avvolgere tutte le ciglia. Andate avanti fino a quando non ottenete il risultato che volete.

Se l’applicazione è semplicissima, rimuoverlo lo sarà ancora di più. Uno degli aspetti che distingue il mascara tubolare dagli altri e che lo ha reso popolare, è proprio la facilità di rimozione. Nonostante sia resistente all’umidità, questo prodotto può essere tolto semplicemente con l’acqua tiepida o con uno struccante delicato. Un bel vantaggio per chi ha gli occhi sensibili, ma non vuole rinunciare al make-up.

