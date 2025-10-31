Addio occhi che bruciano e pelle che tira con lo struccante per pelli sensibili approvato anche da Drew Barrymore

Lo struccante utilizzato da Drew Barrymore costa pochissimo e regala una pelle idratata, morbida e nutrita.

Pelle che tira e si irrita, occhi che bruciano e lacrimano: non sempre gli struccanti sono adatti a chi ha la pelle sensibile. Ce lo ricorda Drew Barrymore che, da vera appassionata beauty, ha scelto uno struccante delicato e perfetto per rispettare la pelle, eliminando trucco e sporco senza irritare.

Si tratta di Sensibio H2O di Bioderma, un’acqua micellare, detergente e struccante che lenisce e riduce i rossori, rinfrescando sin dal primo utilizzo la pelle. Non a caso la star di Hollywood ha definito questo prodotto come “il miglior struccante che abbia mai usato”.

A 50 anni, Drew Barrymore sfoggia una pelle favolosa. L’attrice ha un viso luminoso, con un effetto glossy e privo di imperfezioni. Merito della sua skincare che parte dalla scelta di prodotti che rispettano la sensibilità della pelle.

La sua formula rispetta l’epidermide ed è stata realizzata per rendere quest’acqua micellare compatibile con la pelle. I suoi esteri di glicerolo infatti hanno una struttura che è simile a quella dei lipidi che si trovano proprio nella pelle. Il suo segreto è un complesso di zuccheri biomimetici lenitivi che consentono di prevenire i processi infiammatori e regalano un’ottima tolleranza cutanea.

Sensibio H2O non è solamente un perfetto struccante per viso, occhi e labbra. Oltre a eliminare il trucco waterproof si può usare per detergere la pelle ogni giorno, anche quella più sensibile, reattiva e intollerante. Permette di liberarla dalle impurità, di lenire e rinfrescare.

La sua efficacia è provata dai test clinici: rimuove sino al 99% di trucco, polline e inquinamento, mentre il 97% delle persone che l’hanno testata trovano che la pelle sia più lenita, morbida e rimpolpata. Il bello di questo struccante è che non è necessario risciacquare il viso dopo averlo usato.

Su Amazon costa solamente 12 euro e ha più di 6mila recensioni. Chi l’ha provato è d’accordo con Drew Barrymore. Questo prodotto aiuta a rimuovere in modo efficace il trucco e lascia la pelle morbidissima, senza irritare. Ha un profumo gradevole ed è adatto anche per chi soffre di dermatite atopica.

Come si usa l’acqua micellare

Ma come si usa l’acqua micellare? Prima di tutto prepara un dischetto di cotone – anche in versione riutilizzabile – e imbevilo con il prodotto. Poi passa delicatamente il dischetto nell’area del collo e del viso con movimenti dal centro verso l’esterno e sempre senza strofinare.

A questo punto passa a struccare gli occhi, imbevi il dischetto con l’acqua micellare e lascialo in posa sulle palpebre per qualche secondo. In questo modo riuscirai a sciogliere il trucco, rimuovendolo con delicatezza. Utilizza questo trucco anche per le labbra. Se necessario ripeti il processo più volte sino a quando la pelle non sarà completamente pulita.

L’acqua micellare Sensibio H2O di Bioderma non va risciacquata dopo l’uso, ma è un detergente completo. Perciò dopo averla utilizzata non ti resterà altro da fare che procedere con la tua skincare, utilizzando il tonico, il siero e infine la crema – da notte o da giorno in base alle esigenze.

