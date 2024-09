Lavare i capelli con l’acqua micellare, il trend arriva da TikTok e promette chiome folti e lucenti

Capelli detersi e leggeri in un semplice step? Provate con l'acqua micellare, un alleato per la chioma da provare ora!

Se siete solite dedicare al vostro viso una cura attenta e meticolosa, saprete già quanto l’acqua micellare sia utile per una pulizia profonda della pelle. Ma se vi dicessimo che potete usare questo prodotto anche per la chioma? Lavare i capelli con l’acqua micellare, infatti, è uno dei nuovi trend beauty comparsi su TikTok e in questo caso possiamo dire che è una delle tendenze da provare anche su di sé.

Perché lavare i capelli con l’acqua micellare

Il motivo? Senza dubbio le caratteristiche del prodotto e i benefici che l’acqua micellare può donare alla chioma se la si utilizza in modo corretto e come step alternativo della propria hair routine. Un prodotto versatile, quindi, che si compone di molecole chiamate micelle, in grado di catturare le impurità della pelle (e quindi anche quelle del cuoio capelluto), rimuovendo lo sporco, il sebo in eccesso ed eventuali residui dei prodotti che si è solite utilizzare per lo styling della chioma. Il tutto agendo molto delicatamente sulla cute e sui capelli, senza aggredire la fibra capillare e senza compromettere la salute della parte, soprattutto se si hanno capelli fragili e sensibili.

Insomma, lavare i capelli con l’acqua micellare sembra davvero essere una buona idea, ma come si fa?

Come si usa

Come detto, l’acqua micellare ha la capacità unica di pulire in modo delicato ma profondo la cute, senza seccarla e rispettandone il naturale equilibrio. Cosa che avviene anche sui capelli, eliminando lo sporco mantenendo intatta l’integrità del fusto e delle fibre degli stessi. E ovviamente senza intaccare la naturale barriera protettiva del cuoio capelluto.

Un prodotto efficace e che agisce in modo mirato, garantendo anche un effetto idratante e lenitivo sulla parte, nutrendo i capelli e aiutandoli a rinforzarsi e proteggersi dagli agenti esterni. Un prodotto che si utilizza come un normalissimo shampoo, aggrappandosi allo sporco presente sulla chioma, come sebo, smog e residui dello styling precedente, e donando una pulizia profonda e allo stesso tempo delicata a tutta la chioma.

Ma anche per un lavaggio extra rapido e a secco, vaporizzando il prodotto direttamente sulla sommità della testa o imbevendo un batuffolo di cotone o un panno apposito con acqua micellare, stendendo e tamponando il prodotto solo sull’attaccatura dei capelli (ed evitando di far colare tutto sulle lunghezze) e terminando il tutto andando ad asciugare la chioma, spazzolandola bene.

Un prodotto che, oltre a detergere i capelli, è anche in grado di donargli lucentezza e un finish brillante, come dopo un trattamento dal vostro parrucchiere di fiducia.

Ci sono controindicazioni?

Ma attenzione. Come per ogni prodotto che si utilizza sul proprio corpo, anche l’acqua micellare ha le sue controindicazioni. Prima di utilizzarla, infatti, è sempre buona norma conoscere la propria tipologia di cute, evitando di incorrere in secchezza eccessiva o prurito. In più non esagerate con l’utilizzo, pur avendo molte proprietà è sempre meglio non abusarne ma utilizzare l’acqua micellare sui capelli come valido rimedio last minute da usare per una chioma al top con il minimo sforzo.

