Come lavare i capelli dopo l’estate: consigli e prodotti

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Come prendersi cura dei capelli dopo l'estate

Anche se le vacanze estive sono ormai finite, portiamo con noi il segno indelebile delle lunghe ore al sole, tra mare e divertimento. E no, non stiamo parlando di una bella abbronzatura da sfoggiare anche in autunno, bensì degli effetti “nefasti” del caldo, del sole e della salsedine sui nostri capelli. La chioma, sottoposta ad uno stress maggiore durante l’estate, può mostrare danni quali irritazioni del cuoio capelluto, capelli secchi e sfibrati, fusti rotti e con doppie punte. Come possiamo risolvere il problema? Ecco quali sono i migliori prodotti per il dopo-vacanza.

Capelli secchi e sfibrati: come curarli

Sei appena tornata a casa dalle vacanze e, guardandoti allo specchio, non puoi fare a meno di notare come i tuoi capelli siano rovinati? Niente di cui preoccuparsi: il caldo e l’esposizione al sole (che, come ben sappiamo, è fonte di danni provocati dai raggi UV), così come l’acqua salata o il cloro per chi va in piscina, sono tutti fattori che mettono a dura prova la salute del cuoio capelluto. Gli effetti sono evidenti, dalla chioma secca e sfibrata alla presenza di doppie punte. Per fortuna ci sono alcuni trucchetti per ridurre il problema.

Innanzitutto, durante le vacanze dovrai prenderti cura anche dei capelli – oltre che della pelle, per un’abbronzatura che dura a lungo. Non preoccuparti di fare uno shampoo in più rispetto alla tua solita routine, usa sempre una protezione con filtro per i raggi UV e ricordati di risciacquare subito i capelli con acqua dolce, dopo un tuffo in mare o in piscina. Cosa fare, invece, dopo l’estate? Per riparare ai danni della chioma, fai spazio a trattamenti idratanti e nutrienti, usa maschere e impacchi rivitalizzanti e non dimenticare uno scrub del cuoio capelluto.

I migliori prodotti per lavare i capelli dopo l’estate

Vediamo allora quali sono i prodotti migliori per prenderti cura dei tuoi capelli dopo le vacanze estive. Se sono secchi e sfibrati, la linea Biopoint propone un tris davvero eccellente per vederli splendere nuovamente: puoi iniziare con lo shampoo riparatore doposole, che con la sua formula idratante nutre a fondo la chioma e combatte i danni provocati dallo stress dell’esposizione solare.

Offerta Shampoo riparatore doposole Biopoint Un gesto di cura per i tuoi capelli secchi e sfibrati

Il trattamento prosegue poi con il balsamo istantaneo di Biopoint, perfetto proprio per i capelli esposti al sole: va utilizzato subito dopo lo shampoo e non necessita di risciacquo, in modo che abbia tempo di agire più a fondo. Questo prodotto aiuta a idratare la chioma e a ristrutturarla, così da contrastare la secchezza e avere nuovamente capelli luminosi.

Balsamo istantaneo doposole Biopoint Ripara e nutre i capelli a fondo dopo lo shampoo

Infine, non ti resta che provare il trattamento doposole ristrutturante di Biopoint, da applicare sui capelli umidi e da lasciare in posa per alcuni minuti prima del risciacquo. La sua formulazione contiene collagene per contrastare gli effetti negativi dello stress ossidativo, vitamina E per idratare e ripristinare il naturale film idrolipidico ed estratti d’uva per favorire la ricrescita dei capelli e la robustezza del fusto.

Trattamento doposole ristrutturante Biopoint Un must have per riparare i capelli dopo l'estate

Una volta alla settimana, è importante fare una maschera nutriente per reidratare a fondo i capelli e lasciarli più morbidi e lucenti. La maschera doposole di Kerastase è un mix di ingredienti utili per riparare la chioma dopo l’esposizione al sole e alla salsedine. Va applicata sui capelli lavati e tamponati, lasciata in posa per 5-10 minuti (a seconda dello spessore dei capelli) e poi risciacquata abbondantemente.

Offerta Maschera doposole Kerastase Reidrata a fondo la chioma, per capelli morbidi e lucenti

Come ultimo passo per capelli finalmente riparati e morbidissimi, non resta che fare un trattamento scrub. Ricorda di attendere la fine delle vacanze, per non stressare ulteriormente il cuoio capelluto. Lo scrub Vianek è molto delicato e aiuta ad esfoliare la cute per rimuovere le cellule morte, migliorando la circolazione sanguigna e rafforzando le radici dei capelli. Tra gli ingredienti, troviamo anche l’olio di cocco, l’olio di girasole e il burro di karité per un’idratazione profonda.

Scrub delicato Vianek Per rimuovere le impurità e stimolare la circolazione del cuoio capelluto

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram