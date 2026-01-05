Tenuta incantevole tra le colline del Monferrato Pubblicato: 5 Gennaio 2026 15:04 Condividi Situata tra le dolci colline del Monferrato, nel basso Piemonte, questa straordinaria proprietà è proposta in vendita da Engel & Völkers Private Office a circa 1,6 milioni di euro. Federica Cislaghi Royal e Lifestyle Specialist Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.