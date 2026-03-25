Milano Design Week 2026, Forme gonfiabili alla Pinacoteca di Brera

Il Brera District è uno dei luoghi più suggestivi della Milano Deisgn Week. Quest'anno nel Loggiato della Pinacoteca di Brera, American Express p resenta "Serotonin – the chemistry of happiness", l’installazione immersiva di Sara Ricciardi. L’opera esplora il legame universale tra bellezza e felicità, traducendo il concetto scientifico dell'ormone della felicità in un'esperienza visiva e sensoriale avvolgente. I visitatori sono invitati a immergersi in un ambiente dove forme gonfiabili si espandono e si contraggono delicatamente