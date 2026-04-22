Milano Design Week 2026 tra materia ed emozione le novità più interessanti per l’interior design

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

Cromatica Marcegaglia "senzaFINE – beyond space limits": l'installazione di Simone Micheli con Cromatica Marcegaglia nel Cortile d'Onore dell'Università degli Studi di Milano, il monolite totemico in acciaio stampato alto 4 metri avvolto da una struttura circolare metallica

Quando la primavera avvolge Milano, la città si trasforma nel palcoscenico globale dove l’interior design non si limita a esporre prodotti, ma delinea le future traiettorie del nostro modo di vivere.

La Milano Design Week 2026 è un’edizione in cui il confine tra le discipline sfuma, lasciando spazio a una progettualità che pone l’essere umano, la sensorialità e la materia al centro della scena.

Dalle innovazioni sulle superfici metalliche alle oasi tessili pensate per il benessere psicologico, passando per arredi che ibridano indoor e outdoor: le installazioni e le novità da non perdere.

Stepevi, una foresta emotiva in Via dell’Orso

Stepevi

In un Fuorisalone spesso caratterizzato da ritmi frenetici, il flagship store di Stepevi in Via dell’Orso 9 si propone come un santuario contemplativo. Il celebre marchio di tappeti di lusso presenta “A Softer World”, un’installazione tessile immersiva realizzata in collaborazione con l’artista svedese Alfhild Külper, che coincide con il lancio della nuova collezione Caresse.

Stepevi

L’installazione è concepita come una foresta emotiva che indaga i luoghi interiori in cui cerchiamo conforto, traducendo in un ambiente tattile i ricordi e le sensazioni che ci fanno sentire al sicuro. L’opera prende vita utilizzando i filati avanzati della produzione di Caresse, in una logica di upcycling. I visitatori non sono semplici spettatori: sono invitati a sedersi e partecipare attivamente alla lavorazione della lana, scegliendo i colori che meglio rappresentano i loro rifugi interiori per integrarli in un grande arazzo collettivo in continua evoluzione.

Stepevi

Un progetto supportato dall’architetto e art director Carolina Nisivoccia, che ribadisce come il vero lusso contemporaneo risieda nell’intenzione e nel rispetto per i materiali e le esperienze umane.

Cromatica Marcegaglia, l’acciaio come linguaggio visivo

Sul fronte dell’innovazione tecnologica, la Milano Design Week 2026 vede una presenza capillare di Cromatica Marcegaglia, la divisione del Gruppo siderurgico che sta rivoluzionando l’uso delle superfici metalliche grazie alla stampa digitale personalizzata su acciaio.

Quattro gli appuntamenti chiave. Alla Fabbrica del Vapore, Cromatica Marcegaglia contribuisce all’allestimento della Ventura Academy, arricchendo i 1200 mq dell’evento Design Generation(s) con elementi verticali in acciaio decorato.

Nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano, per la mostra Materiae di Interni, l’azienda è partner dell’architetto Simone Micheli nell’installazione senzaFINE – beyond space limits: qui l’acciaio stampato riveste un maestoso monolite totemico alto 4 metri.

Talenti Home presenta Paco

Talenti Home

Se storicamente l’arredamento ha vissuto una netta divisione tra interno della casa e giardino, oggi questa barriera è definitivamente caduta. Talenti, eccellenza italiana nell’arredo outdoor, consolida il suo ingresso nel mondo dell’interior con il brand Talenti Home, e sceglie la Milano Design Week per svelare Paco, il nuovo sistema di divani modulari firmato da Ludovica Serafini e Roberto Palomba.

Talenti Home

Visibile presso il flagship store di Via Manzoni 11 e in fiera, Paco è una collezione concepita fin dalle origini per l’indoor: l’eredità outdoor si sente nella robustezza dei materiali e nella capacità di adattarsi a configurazioni diverse, ma il linguaggio è pienamente domestico.

Diviana, il lusso indiano debutta a Montenapoleone

Diviana

Il lusso internazionale trova una nuova declinazione con il debutto europeo di Diviana, top brand indiano dell’arredo di lusso fondato nel 2009 da Kapil Chopra. Il marchio inaugura il suo flagship store nel cuore del Montenapoleone District, in via Monte di Pietà 13/1, portando in scena il divano Sebastien.

Diviana

Disegnato dall’art director italiano Marco Corti, Sebastien ridefinisce il concetto di comfort attraverso un linguaggio architettonico. Il concept si basa sull’idea di un comfort silenzioso: sedute dai volumi generosi che sembrano fluttuare nello spazio, adagiate su superfici in marmo che ricordano isole scolpite nella pietra.

Ideagroup, il bagno torna umano

Ideagroup

Il percorso non può dirsi completo senza esplorare l’evoluzione della stanza da bagno. Ideagroup apre le porte del suo Spazio Milano in via Manzoni presentando “Architectural forms. Human spaces”: un manifesto in cui l’essere umano torna al centro esatto del progetto per generare nuovi volumi spaziali.

Il fulcro dell’esposizione è la rilettura della collezione Cubik, ideata nel 2012 da Riccardo Gava. Riconoscibile per i bordi inclinati a 45° privi di maniglie esterne, la serie si arricchisce oggi di nuove modularità e finiture pregiate, pensate per chi cerca maggiore capienza senza rinunciare all’estetica minimale.

La Milano Design Week 2026 si conferma così non solo una vetrina di prodotti eccezionali, ma uno specchio fedele dei nostri bisogni più profondi.