Milano Design Week 2026 tra materia ed emozione le novità più interessanti per l’interior design

Da Stepevi a Diviana, da Cromatica Marcegaglia a Ideagroup: le installazioni e i prodotti che ridisegnano il modo di vivere gli spazi nel Fuorisalone 2026

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Chiara Guarino

Service e product designer

Designer del prodotto con un occhio allenato a cogliere dettagli, finiture e armonie tra estetica e funzionalità. Crede che la bellezza stia nelle relazioni ben calibrate tra le cose.

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Milano Design Week 2026 tra materia ed emozione le novità più interessanti per l’interior design
Cromatica Marcegaglia
"senzaFINE – beyond space limits": l'installazione di Simone Micheli con Cromatica Marcegaglia nel Cortile d'Onore dell'Università degli Studi di Milano, il monolite totemico in acciaio stampato alto 4 metri avvolto da una struttura circolare metallica
Cosa prevede la Design Week 2026? Quali sono le tendenze di interior design? Come Milano celebra il design?

Quando la primavera avvolge Milano, la città si trasforma nel palcoscenico globale dove l’interior design non si limita a esporre prodotti, ma delinea le future traiettorie del nostro modo di vivere.

La Milano Design Week 2026 è un’edizione in cui il confine tra le discipline sfuma, lasciando spazio a una progettualità che pone l’essere umano, la sensorialità e la materia al centro della scena.

Dalle innovazioni sulle superfici metalliche alle oasi tessili pensate per il benessere psicologico, passando per arredi che ibridano indoor e outdoor: le installazioni e le novità da non perdere.

Stepevi, una foresta emotiva in Via dell’Orso

Facciata del negozio Stepevi con vetrine rosa decorate con illustrazioni di forme organiche gialle arancio e verdi ispirate a elementi naturali, insegna nera con nome del brand STEPEVI_A-SOFT-WORLD_COLLAB_ALFHILD-KU_LPER.jpg Nome file: stepevi-a-soft-world-arazzo-tridimensionale-kulper.jpg Didascalia: Dettaglio dell'arazzo tridimensionale di "A Soft World": frange in lana avorio, ciuffi rosa e neri e filati multicolore si stratificano in una superficie che sembra crescere come un organismo vivente. Alt text: Dettaglio macro di arazzo tessile tridimensionale con ciuffi in lana avorio, nera e rosa su fondo in filati multicolore azzurro arancio e verde, opera di Alfhild Külper per Stepevi Talenti_Home_2026_Paco1.jpg Nome file: talenti-home-paco-divano-modulare-palomba-serafini.jpg Didascalia: Il sistema di divani modulari Paco di Talenti Home, firmato da Ludovica Serafini e Roberto Palomba: la configurazione doppia in tessuto bouclé greige con tavolini in metallo nero e piano in legno, in un ambiente con pareti cilindriche in travertino. Alt text: Salotto con due divani modulari Paco Talenti Home in bouclé beige chiaro, tavolini ovali in metallo nero con piano in legno e moquette in fibra naturale, pareti con colonne cilindriche in travertino Talenti_Home_Paco-2.jpg Nome file: talenti-home-paco-chaise-longue-dettaglio.jpg Didascalia: La chaise longue del sistema Paco di Talenti Home: il modulo terminale in bouclé greige con schienale asimmetrico e cuscini sovrapposti, abbinato al tavolino porta-oggetti in metallo con ripiano in legno. Alt text: Modulo chaise longue del divano Paco Talenti Home in tessuto bouclé grigio chiaro con cuscini sfalsati, tavolino laterale in metallo nero con piano in legno scuro e scultura totem sullo sfondoHai detto: puoi rinominare i file e darmi la possibilità di scaricarli?puoi rinominare i file e darmi la possibilità di scaricarli?21 aprClaude ha risposto: Tutte e 9 le immagini rinominate e pronte per il download.File visualizzato, eseguito un comando, file lettoFile visualizzato, eseguito un comando, file lettoTutte e 9 le immagini rinominate e pronte per il download. Vuoi fare lo stesso anche con le foto del pezzo sul Fuorisalone?Ideagroup cubik verde dolomite bagnoImmagine · JPG ScaricaDiviana sebastien divano marmo dettaglioImmagine · JPG ScaricaDiviana sebastien divano modulare marmoImmagine · JPG ScaricaCromatica marcegaglia senzafine simone micheli universita milanoImmagine · JPG ScaricaStepevi a soft world alfhild kulper tappeto giardinoImmagine · JPG ScaricaStepevi a soft world vetrine flagship milanoImmagine · JPG ScaricaStepevi a soft world arazzo tridimensionale kulperImmagine · JPG ScaricaTalenti home paco divano modulare palomba serafiniImmagine · JPG ScaricaTalenti home paco chaise longue dettaglioImmagine · JPG ScaricaScarica tuttoHai detto: è possibile avere le foto con i metadati?è possibile avere le foto con i metadati?21 aprClaude ha risposto: Purtroppo no, non è possibile scrivere i metadati EXIF/IPTC direttamente nei file jpg dall'ambiente in cui lavoro — la rete è disabilitata e non posso installa…Purtroppo no, non è possibile scrivere i metadati EXIF/IPTC direttamente nei file jpg dall'ambiente in cui lavoro — la rete è disabilitata e non posso installare strumenti come exiftool o PIL con i plugin necessari. Il modo più rapido per farlo sul tuo computer è ExifTool, gratuito e disponibile per Mac e Windows. Ti basta un comando come: exiftool -Title="Didascalia" -Description="Alt text" -Keywords="keyword1,keyword2" nomefile.jpg Vuoi che ti prepari un file .txt o .csv con tutti i metadati pronti da incollare, organizzati per ciascuna immagine?Hai detto: a domania domani21 apr2/2Claude ha risposto: A domani Massimo, buon lavoro!A domani Massimo, buon lavoro!Hai detto: sono paolosono paolo21 aprClaude ha risposto: Scusa Paolo, mi sono confuso!Scusa Paolo, mi sono confuso! A domani e buon lavoro anche a te.
Stepevi
Le vetrine del flagship STEPEVI in Via dell’Orso 9 durante la Milano Design Week 2026: le illustrazioni organiche di Alfhild Külper trasformano la facciata in un prolungamento dell’installazione “A Soft World” all’interno

In un Fuorisalone spesso caratterizzato da ritmi frenetici, il flagship store di Stepevi in Via dell’Orso 9 si propone come un santuario contemplativo. Il celebre marchio di tappeti di lusso presenta “A Softer World”, un’installazione tessile immersiva realizzata in collaborazione con l’artista svedese Alfhild Külper, che coincide con il lancio della nuova collezione Caresse.

Dettaglio macro di arazzo tessile tridimensionale con ciuffi in lana avorio, nera e rosa su fondo in filati multicolore azzurro arancio e verde, opera di Alfhild Külper per Stepevi
Stepevi
Dettaglio dell’arazzo tridimensionale di “A Soft World”: frange in lana avorio, ciuffi rosa e neri e filati multicolore si stratificano in una superficie che sembra crescere come un organismo vivente

L’installazione è concepita come una foresta emotiva che indaga i luoghi interiori in cui cerchiamo conforto, traducendo in un ambiente tattile i ricordi e le sensazioni che ci fanno sentire al sicuro. L’opera prende vita utilizzando i filati avanzati della produzione di Caresse, in una logica di upcycling. I visitatori non sono semplici spettatori: sono invitati a sedersi e partecipare attivamente alla lavorazione della lana, scegliendo i colori che meglio rappresentano i loro rifugi interiori per integrarli in un grande arazzo collettivo in continua evoluzione.

Artista svedese Alfhild Külper seduta tra elementi scultorei in lana a forma di cespugli e prati in verde muschio, rosa e giallo paglierino su pavimento bianco
Stepevi
Alfhild Külper seduta al centro dell’installazione “A Soft World” per STEPEVI: il paesaggio tessile tridimensionale realizzato con i filati avanzati della collezione Caresse riproduce una foresta emotiva in lana verde, rosa e crema

Un progetto supportato dall’architetto e art director Carolina Nisivoccia, che ribadisce come il vero lusso contemporaneo risieda nell’intenzione e nel rispetto per i materiali e le esperienze umane.

Cromatica Marcegaglia, l’acciaio come linguaggio visivo

Sul fronte dell’innovazione tecnologica, la Milano Design Week 2026 vede una presenza capillare di Cromatica Marcegaglia, la divisione del Gruppo siderurgico che sta rivoluzionando l’uso delle superfici metalliche grazie alla stampa digitale personalizzata su acciaio.

Quattro gli appuntamenti chiave. Alla Fabbrica del Vapore, Cromatica Marcegaglia contribuisce all’allestimento della Ventura Academy, arricchendo i 1200 mq dell’evento Design Generation(s) con elementi verticali in acciaio decorato.

Nel Cortile d’Onore dell’Università degli Studi di Milano, per la mostra Materiae di Interni, l’azienda è partner dell’architetto Simone Micheli nell’installazione senzaFINE – beyond space limits: qui l’acciaio stampato riveste un maestoso monolite totemico alto 4 metri.

Talenti Home presenta Paco

Salotto con due divani modulari Paco Talenti Home in bouclé beige chiaro, tavolini ovali in metallo nero con piano in legno e moquette in fibra naturale, pareti con colonne cilindriche in travertino
Talenti Home
Il sistema di divani modulari Paco di Talenti Home, firmato da Ludovica Serafini e Roberto Palomba: la configurazione doppia in tessuto bouclé greige con tavolini in metallo nero e piano in legno, in un ambiente con pareti cilindriche in travertino

Se storicamente l’arredamento ha vissuto una netta divisione tra interno della casa e giardino, oggi questa barriera è definitivamente caduta. Talenti, eccellenza italiana nell’arredo outdoor, consolida il suo ingresso nel mondo dell’interior con il brand Talenti Home, e sceglie la Milano Design Week per svelare Paco, il nuovo sistema di divani modulari firmato da Ludovica Serafini e Roberto Palomba.

Modulo chaise longue del divano Paco Talenti Home in tessuto bouclé grigio chiaro con cuscini sfalsati, tavolino laterale in metallo nero con piano in legno scuro e scultura totem sullo sfondo
Talenti Home
La chaise longue del sistema Paco di Talenti Home: il modulo terminale in bouclé greige con schienale asimmetrico e cuscini sovrapposti, abbinato al tavolino porta-oggetti in metallo con ripiano in legno

Visibile presso il flagship store di Via Manzoni 11 e in fiera, Paco è una collezione concepita fin dalle origini per l’indoor: l’eredità outdoor si sente nella robustezza dei materiali e nella capacità di adattarsi a configurazioni diverse, ma il linguaggio è pienamente domestico.

Diviana, il lusso indiano debutta a Montenapoleone

Divano angolare modulare Sebastien Diviana in tessuto grigio con inserti laterali in marmo bianco e nero venato, su fondo bianco neutro
Diviana
Il divano Sebastien di Diviana nella sua configurazione angolare: la struttura modulare in tessuto grigio bouclé con inserti in marmo a contrasto è il pezzo centrale del debutto europeo del brand al Montenapoleone District.

Il lusso internazionale trova una nuova declinazione con il debutto europeo di Diviana, top brand indiano dell’arredo di lusso fondato nel 2009 da Kapil Chopra. Il marchio inaugura il suo flagship store nel cuore del Montenapoleone District, in via Monte di Pietà 13/1, portando in scena il divano Sebastien.

Dettaglio angolo divano Sebastien Diviana con piano integrato in marmo bianco e nero con venature scure incassato nel rivestimento in tessuto bouclé grigio tortora
Diviana
Il dettaglio del bracciolo del divano Sebastien di Diviana: il piano in marmo con venature grigie e nere emerge dall’imbottitura in tessuto bouclé tortora, come un’isola scolpita nella pietra

Disegnato dall’art director italiano Marco Corti, Sebastien ridefinisce il concetto di comfort attraverso un linguaggio architettonico. Il concept si basa sull’idea di un comfort silenzioso: sedute dai volumi generosi che sembrano fluttuare nello spazio, adagiate su superfici in marmo che ricordano isole scolpite nella pietra.

Ideagroup, il bagno torna umano

Bagno con piano lavabo e mensole a parete in gres Verde Dolomite con venature chiare, rubinetti bronzo scuro e specchio con retroilluminazione verticale su parete beige
Ideagroup
La collezione Cubik di Ideagroup nella finitura Verde Dolomite: il piano lavabo e i contenitori a parete in gres effetto marmo verde venato, con rubinetteria bronzo e illuminazione lineare integrata nello specchio

Il percorso non può dirsi completo senza esplorare l’evoluzione della stanza da bagno. Ideagroup apre le porte del suo Spazio Milano in via Manzoni presentando “Architectural forms. Human spaces”: un manifesto in cui l’essere umano torna al centro esatto del progetto per generare nuovi volumi spaziali.

Il fulcro dell’esposizione è la rilettura della collezione Cubik, ideata nel 2012 da Riccardo Gava. Riconoscibile per i bordi inclinati a 45° privi di maniglie esterne, la serie si arricchisce oggi di nuove modularità e finiture pregiate, pensate per chi cerca maggiore capienza senza rinunciare all’estetica minimale.

La Milano Design Week 2026 si conferma così non solo una vetrina di prodotti eccezionali, ma uno specchio fedele dei nostri bisogni più profondi.